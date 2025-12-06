Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист Динамо рассказал о проблемах. Никто к такому не привык
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 19:17 |
1297
0

Футболист Динамо рассказал о проблемах. Никто к такому не привык

Михайленко – о неприятной серии киевлян

06 декабря 2025, 19:17 |
1297
0
Футболист Динамо рассказал о проблемах. Никто к такому не привык
ФК Динамо. Николай Михайленко

Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко поделился мыслями о непростой ситуации, в которой оказался киевский клуб.

«Конечно, нам сейчас очень тяжело. Никто не привык к такому. Но иногда в жизни случается: после падений поднимаются только сильные. Мы будем держать голову высоко, постараемся вернуть то, что работало раньше, и добавить новые вещи. Верю, что со временем все наладится. Иногда нужно опуститься на дно, чтобы потом снова пойти вверх.

Поверьте, мы делаем все возможное. Разговоров у нас и так много – нас постоянно спрашивают, что случилось, но так проблему не решить. Сначала нужно разобраться внутри команды, и когда это произойдет, все увидят изменения. Сейчас самое важное – выходить на поле и доказывать все игрой, а не словами», – сказал Михайленко.

По теме:
ФОТО. Вот что сделали игроки Динамо и Костюк после долгожданной победы
ФОТО. Без эмоций. Реакция игроков Динамо на первую победу с Костюком
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Николай Михайленко
Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Футбол | 06 декабря 2025, 07:47 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 06 декабря 2025, 17:47 0
Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 6 декабря в 19:30 по Киеву

ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Футбол | 06.12.2025, 07:43
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.12.2025, 13:00
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Бокс | 06.12.2025, 04:42
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
05.12.2025, 07:40 12
Футбол
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 6
Футбол
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 6
Футбол
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
Известно, где и когда Усик проведет свой следующий большой бой
05.12.2025, 05:22
Бокс
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 7
Футбол
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 13
Футбол
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
05.12.2025, 12:58 2
Водные виды
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
Матч Украины с Гондурасом на ЧМ-2025 по socca отменен. Что случилось?
05.12.2025, 22:23 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем