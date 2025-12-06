Футболист Динамо рассказал о проблемах. Никто к такому не привык

Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко поделился мыслями о непростой ситуации, в которой оказался киевский клуб.

«Конечно, нам сейчас очень тяжело. Никто не привык к такому. Но иногда в жизни случается: после падений поднимаются только сильные. Мы будем держать голову высоко, постараемся вернуть то, что работало раньше, и добавить новые вещи. Верю, что со временем все наладится. Иногда нужно опуститься на дно, чтобы потом снова пойти вверх.

Поверьте, мы делаем все возможное. Разговоров у нас и так много – нас постоянно спрашивают, что случилось, но так проблему не решить. Сначала нужно разобраться внутри команды, и когда это произойдет, все увидят изменения. Сейчас самое важное – выходить на поле и доказывать все игрой, а не словами», – сказал Михайленко.