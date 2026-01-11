Легенда Черноморца: «А что еще мог сказать Григорчук?»

Легендарный форвард одесского Черноморца Иван Гецко отреагировал на инсайд Sport.ua, оценив перспективы Романа Григорука в должности главного тренера «моряков».

– Иван Михайлович, по информации Sport.ua, Григорчук уже в третий раз возглавил Черноморец. Как вы относитесь к решению руководства «моряков», прекративших сотрудничество с Кучером?

– Если честно, то мне многое не понятно. У Черноморца был хороший тренерский штаб, и почему они ушли – неясно. Пока все в тумане. А то, что пришел новый тренер – это такое.

– Григорчук вроде бы пообещал руководству клуба вернуть Черноморец в УПЛ. Как вы думаете, ему это удастся?

– Ну а что он мог еще сказать? Такое говорил бы любой пришедший на живое место тренер. Посмотрим, как это будет. Есть правила жизни, и все стараются их соблюдать.

– Что вы подразумеваете под «правилами жизни»? То, что Григорчук пришел в Черноморец, когда клуб еще официально не сообщил о прекращении сотрудничества с Кучером?

– Дело не в этом. Второй раз обычно не возвращаются, а здесь уже третий. Не знаю, может, что-то поменяется в Черноморце в лучшую сторону, – сказал Гецко.