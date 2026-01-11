СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 января

В воскресенье, 11 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Портсмут – Арсенал

16.00 – 7.30 – 1.14

16:00 Фиорентина – Милан

3.70 – 3.46 – 2.20

18:30 Манчестер Юнайтед – Брайтон

1.83 – 3.88 – 3.80

21:00 Барселона – Реал

2.11 – 4.27 – 3.25

21:45 Интер – Наполи

1.82 – 3.58 – 5.38

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.