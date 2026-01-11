Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 января
11 января 2026, 12:48
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В воскресенье, 11 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Портсмут – Арсенал

Ggbet 16.00 – 7.30 – 1.14

16:00 Фиорентина – Милан

Ggbet 3.70 – 3.46 – 2.20

18:30 Манчестер Юнайтед – Брайтон

Ggbet 1.83 – 3.88 – 3.80

21:00 Барселона – Реал

Ggbet 2.11 – 4.27 – 3.25

21:45 Интер – Наполи

Ggbet 1.82 – 3.58 – 5.38

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

