СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 января
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 11 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Портсмут – Арсенал
16:00 Фиорентина – Милан
18:30 Манчестер Юнайтед – Брайтон
21:00 Барселона – Реал
21:45 Интер – Наполи
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта на церемонии награждения после финала в Брисбене напомнила о войне в Украине
Наставник «Лехии» Гданьск Джон Карвер не рассчитывает на 19-летнего Кирилла Пашко