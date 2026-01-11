«Истории для лайков». Президент клуба УПЛ обратился к Бурбасу

Президент ФК Кудровка Роман Солодаренко отреагировал на информацию украинского журналиста Игоря Бурбаса, заявившего, что дебютант УПЛ получил трансферный бан.

«Как только откроется трансферное окно, как только появится возможность регистрировать футболистов – проблем с регистрацией у «Кудровки» вообще никаких не будет. Все, что там пишут, разгоняют – история только для ругательств.

Сейчас большое количество футболистов будет на просмотре в Турции, уже присоединяются, подъезжают туда ребята. Будем сообщать о подписании новых футболистов, двоих уже подписали. Кисель из ЛНЗ и из «Александрии» игрок», – сказал Солодаренко.

О переходе левого защитника ЛНЗ Ярослава Киселя в «Кудровку» на правах аренды, а также подписание полузащитника «Александрии» Александра Беляева было доложено 9 января.