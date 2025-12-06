Известный бразильский нападающий «Бетиса» Антони стал автором первого гола в матче 15-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

Футболисту удалось скрыться за спинами соперников и избежать положения вне игры при передаче.

Остановив мяч в штрафной площади каталонцев, Антони не упустил шанс и реализовал момент на 6-й минуте.

В текущем сезоне бразилец забил уже семь голов и отдал четыре результативные передачи.

ВИДЕО. Огненный старт: Антони на 6-й минуте забил в ворота Барселоны