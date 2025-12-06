ВИДЕО. Огненный старт: Антони на 6-й минуте забил в ворота Барселоны

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
06 декабря 2025, 19:55 | Обновлено 06 декабря 2025, 20:11
Бразилец в начале встречи шокировал каталонцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный бразильский нападающий «Бетиса» Антони стал автором первого гола в матче 15-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

Футболисту удалось скрыться за спинами соперников и избежать положения вне игры при передаче.

Остановив мяч в штрафной площади каталонцев, Антони не упустил шанс и реализовал момент на 6-й минуте.

В текущем сезоне бразилец забил уже семь голов и отдал четыре результативные передачи.

По теме:
ВИДЕО. Новичок Барселоны забил первый гол мяч за каталонцев
ВИДЕО. Камбэк за две минуты: как Торрес оформил дубль за Барселону
Бетис – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
