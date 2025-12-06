Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 декабря 2025, 19:45 | Обновлено 06 декабря 2025, 20:13
Шанс для Динамо в ЛК. Соперник киевлян стал последним в Серии A

Фиорентина в совсем плохой форме

Шанс для Динамо в ЛК. Соперник киевлян стал последним в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Фиорентина в матче чемпионата Италии проиграла Сассуоло со счетом 1:3 и с шестью очками опустилась на последнее место Серии A.

У флорентийской команды все еще ни одной победы в Италии, а уже в четверг Фиалки будут соперниками Динамо в матче основного этапа Лиги конференций.

В Лиге конференций Динамо идет на 27-й позиции с 3 очками, у соперника 6 пунктов и 17-е место.

Чемпионат Италии. 14-й тур

Сассуоло – Фиорентина 3:1
Голы: Вольпато, 14, Мухаремович, 4, Коне, 6 – Мандрагора, 9 (с пен)

Фиорентина: Де Хеа, Комуццо, Мари, Раньери (Вити, 63), Фаджоли (Пикколи, 62), Мандрагора, Додо (Коуме, 64), Сохм (Ндур, 46), Париси (Фортини, 62), Гудмундссон, Кин

ФОТО. Вот что сделали игроки Динамо и Костюк после долгожданной победы
ФОТО. Без эмоций. Реакция игроков Динамо на первую победу с Костюком
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Фиорентина Серия A Сассуоло Лига конференций Динамо Киев
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
