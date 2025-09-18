ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо возглавил Бенфику, в которой играют Трубин и Судаков

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О сотрудничестве с специалистом объявила лиссабонская «Бенфика».

62-летний наставник подпишет контракт до июня 2027 года. Стороны решили не публиковать информацию о финансовых деталях соглашения, поэтому зарплата Жозе остается неизвестной.

Последним местом работы Моуриньо был турецкий «Фенербахче», из которого его уволили в сентябре после поражения в Лиге чемпионов как раз от «Бенфики».

В своей карьере португалец возглавлял «Порту», итальянский «Интер», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», мадридский «Реал», итальянскую «Рому».

В лиссабонском клубе Моуриньо будет работать с игроками сборной Украины – цвета «Бенфики» защищают голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.