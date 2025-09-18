Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо возглавил Бенфику, в которой играют Трубин и Судаков
Португалия
18 сентября 2025, 17:40 | Обновлено 18 сентября 2025, 17:47
1990
17

Португальский специалист договорился о сотрудничестве с лиссабонским клубом

ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо возглавил Бенфику, в которой играют Трубин и Судаков
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О сотрудничестве с специалистом объявила лиссабонская «Бенфика».

62-летний наставник подпишет контракт до июня 2027 года. Стороны решили не публиковать информацию о финансовых деталях соглашения, поэтому зарплата Жозе остается неизвестной.

Последним местом работы Моуриньо был турецкий «Фенербахче», из которого его уволили в сентябре после поражения в Лиге чемпионов как раз от «Бенфики».

В своей карьере португалец возглавлял «Порту», итальянский «Интер», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», мадридский «Реал», итальянскую «Рому».

В лиссабонском клубе Моуриньо будет работать с игроками сборной Украины – цвета «Бенфики» защищают голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
pricolist
Як йому це вдається? Постійно провалюється останні 10 років, купа звільнень і все рівно беруть 
Ответить
+6
Burevestnik
ніхто з 1962 року не зміг зняти прокляття Гуттманна на сто років.
і Мауріньо не зможе...
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Saltovka
С Моуриньо Жора выиграет три ЛЧ! Скрыньте!!!
Ответить
-1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Верим, уже в этом сезоне удастся оборвать проклятие Белы Гуттманна! 😊
Ответить
-1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Вот и прекрасно! Желаем под руководством Особенного орлам🦅 добраться до финала и забрать кубок 🏆ЛЧ в битве с самим мадридским Реалом! 😊
Ответить
-1
contr
Моурінью буде грати Судакова як колись Шеву в Челсі !!! Це вам не Луческу☝️
Ответить
-3
Владислав Ткаченко
Особливий Українців на лайно відправить(
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Перший Серед Рівних
Обох наших вундеркіндів посадить на лавку і до речі правильно зробить.
Ответить
-5
OKs100
Думаю теперь Трубин и Судаков станут игроками ротации, если не сразу, так после трансферов зимой или летом. Именно их позиции Мауриньо решит "усилить".
Ответить
-5
Показать Скрыть 3 ответа
