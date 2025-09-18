ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо возглавил Бенфику, в которой играют Трубин и Судаков
Португальский специалист договорился о сотрудничестве с лиссабонским клубом
Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О сотрудничестве с специалистом объявила лиссабонская «Бенфика».
62-летний наставник подпишет контракт до июня 2027 года. Стороны решили не публиковать информацию о финансовых деталях соглашения, поэтому зарплата Жозе остается неизвестной.
Последним местом работы Моуриньо был турецкий «Фенербахче», из которого его уволили в сентябре после поражения в Лиге чемпионов как раз от «Бенфики».
В своей карьере португалец возглавлял «Порту», итальянский «Интер», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», мадридский «Реал», итальянскую «Рому».
В лиссабонском клубе Моуриньо будет работать с игроками сборной Украины – цвета «Бенфики» защищают голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
🦅 Bem-vindo, José Mourinho!— SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Далее в этой паре идет на следующий этап представитель Первой лиги
Теренс считает, что Джейк Пол одолеет Дэвиса
і Мауріньо не зможе...