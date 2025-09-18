Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб
Сборная УКРАИНЫ
18 сентября 2025, 21:25 |
Экс-полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб

Роман Безус подписал контракт с кипрским «Анортосисом»

Экс-полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Как стало известно Sport.ua, бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Роман Безус нашел себе новый клуб. Им стал «Анортосис». Полузащитник подписал контракт до конца сезона. Это не первый кипрский клуб в карьере Романа. На протяжении трех лет он защищал цвета «Омонии».

Вполне возможно, что на поле в составе нового команды Безус может выйти в ближайшую субботу, когда «Анортосис» сыграет на выезде с «Ахнасом».

Отметим, что после трех туров в чемпионате Кипра клуб из Фамагусты занимает 12-е место, имея в своем активе два очка в трех матчах. Кстати, тренирует команду известный в прошлом грузинский полузащитник Тимури Кецбая, который пришел на смену бывшему наставнику после двух стартовых матчей чемпионата.

Напомним, что за свою карьеру Безус выступал в таких командах, как «Кремень», «Ворскла», «Динамо», «Днепр», «Сент-Трюйден», «Гент» и «Омония». В составе сборной Украины полузащитник провел 24 поединка, в которых забил пять мячей.

Роман Безус Анортосис Омония Динамо Киев Гент сборная Украины по футболу Днепр Ворскла Полтава Сент-Трюйден
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
MIRRA
....эх... на Кіпрі зараз Пафос котується високо
