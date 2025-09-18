Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии

18 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс Парк в Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе гостей оформил англичанин Маркус Рэшфорд. Для него это первые голы в футболке испанского гранда.

Единственный мяч для сорок на 90-й минуте положил Энтони Гордон.

Во втором туре главного еврокубка Ньюкасл сыграет в гостях против Юниона Сен-Жиллуаз, а Барса дома встретится с ПСЖ. Оба поединка пройдут 1 октября.

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 18 сентября

Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания) – 1:2

Голы: Гордон, 90 – Рэшфорд, 58, 67

Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппье (Свен Ботман, 76), Валентино Ливраменто, Дэн Бёрн, Фабиан Шёр (Малик Тшау, 63), Харви Барнс (Ник Вольтемаде, 63), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Энтони Гордон, Жоэлинтон (Джозеф Уиллок, 63), Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи, 63)

Барселона: Хоан Гарсия, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Пау Кубарси (Андреас Кристенсен, 69), Жерар Мартин (Эрик Гарсия, 81), Рафинья, Френки де Йонг, Педри, Фермин Лопес (Марк Касадо, 90+3), Маркус Рэшфорд (Дани Ольмо, 81), Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 69)

Предупреждения: Жоэлинтон (29), Дэн Бёрн (45+2) – Жерар Мартин (45), Фермин Лопес (75), Френки де Йонг (82), Марк Касадо (90+7)

Фотогалерея матча

