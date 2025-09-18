Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Ньюкасл
18.09.2025 22:00 – FT 1 : 2
Барселона
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 19 сентября 2025, 00:47
Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии

Каталонцы переиграли сорок со счетом 2:1 в первом туре главного еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс Парк в Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе гостей оформил англичанин Маркус Рэшфорд. Для него это первые голы в футболке испанского гранда.

Единственный мяч для сорок на 90-й минуте положил Энтони Гордон.

Во втором туре главного еврокубка Ньюкасл сыграет в гостях против Юниона Сен-Жиллуаз, а Барса дома встретится с ПСЖ. Оба поединка пройдут 1 октября.

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 18 сентября

Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания) – 1:2

Голы: Гордон, 90 – Рэшфорд, 58, 67

Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппье (Свен Ботман, 76), Валентино Ливраменто, Дэн Бёрн, Фабиан Шёр (Малик Тшау, 63), Харви Барнс (Ник Вольтемаде, 63), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Энтони Гордон, Жоэлинтон (Джозеф Уиллок, 63), Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи, 63)

Барселона: Хоан Гарсия, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Пау Кубарси (Андреас Кристенсен, 69), Жерар Мартин (Эрик Гарсия, 81), Рафинья, Френки де Йонг, Педри, Фермин Лопес (Марк Касадо, 90+3), Маркус Рэшфорд (Дани Ольмо, 81), Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 69)

Предупреждения: Жоэлинтон (29), Дэн Бёрн (45+2) – Жерар Мартин (45), Фермин Лопес (75), Френки де Йонг (82), Марк Касадо (90+7)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Лиги чемпионов после 1-го тура. Победы Барселоны и Ман Сити
Айнтрахт уничтожил Галатасарай в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Как Гордон отыграл один гол для Ньюкасла на 90-й в матче с Барсой
Маркус Рэшфорд Энтони Гордон Барселона Ньюкасл Ньюкасл - Барселона Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
