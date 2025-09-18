18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сент-Джеймс Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 90-й минуте Энтони Гордон с передачи Джейкоба Мерфи отыграл один гол для сорок.

Барса побеждает со счетом 2:1, дубль для каталонцев оформил Маркус Рэшфорд.

❗️ ВИДЕО. Как Гордон отыграл один гол для Ньюкасла на 90-й в матче с Барсой