Лига чемпионов18 сентября 2025, 23:55 | Обновлено 19 сентября 2025, 00:26
134
0
ВИДЕО. Как Гордон отыграл один гол для Ньюкасла на 90-й в матче с Барсой
Антони поразил ворота каталонцев в конце поединка первого тура Лиги чемпионов
18 сентября 2025, 23:55 | Обновлено 19 сентября 2025, 00:26
134
0
18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Сент-Джеймс Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 90-й минуте Энтони Гордон с передачи Джейкоба Мерфи отыграл один гол для сорок.
Барса побеждает со счетом 2:1, дубль для каталонцев оформил Маркус Рэшфорд.
❗️ ВИДЕО. Как Гордон отыграл один гол для Ньюкасла на 90-й в матче с Барсой
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 18 сентября 2025, 22:09 6
В финальном поединке была побеждена соперница из Турции
Бокс | 18 сентября 2025, 01:25 3
Кроуфорд стал первым в рейтинге The Ring
Футбол | 19.09.2025, 00:22
Футбол | 18.09.2025, 07:54
Футбол | 18.09.2025, 03:49
Комментарии 0
Популярные новости
17.09.2025, 16:44 20
17.09.2025, 17:59 1
17.09.2025, 00:02 1
17.09.2025, 08:43 12
17.09.2025, 23:34 2
17.09.2025, 03:22 2
17.09.2025, 23:54 10
17.09.2025, 04:19 14