Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Гордон отыграл один гол для Ньюкасла на 90-й в матче с Барсой
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 23:55 | Обновлено 19 сентября 2025, 00:26
Антони поразил ворота каталонцев в конце поединка первого тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сент-Джеймс Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90-й минуте Энтони Гордон с передачи Джейкоба Мерфи отыграл один гол для сорок.

Барса побеждает со счетом 2:1, дубль для каталонцев оформил Маркус Рэшфорд.

По теме:
Таблица Лиги чемпионов после 1-го тура. Победы Барселоны и Ман Сити
Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии
Айнтрахт уничтожил Галатасарай в Лиге чемпионов
Энтони Гордон видео голов и обзор Барселона Ньюкасл Ньюкасл - Барселона Лига чемпионов
