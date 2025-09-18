Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

18 сентября, свой матч в первом туре основного раунда Лиги чемпионов проведут Ньюкасл – Барселона. Встреча стартует в 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл

«Сороки» выдают непростой старт сезона, в первых трех играх АПЛ команда и вовсе не могла выиграть, две нулевые ничьи на выезде против Астон Виллы и Лидса, а также поражение дома в сумасшедшем матче от Ливерпуля – 2:3. Только в последнем туре удалось обыграть на своем поле Вулверхэмптон со счетом 1:0. Ньюкасл идет десятым в чемпионате, отставание от топ-4 составляет всего четыре очка.

Клуб продал своего лидера Исака Ливерпулю, причем футболист требовал трансфера, а купил Вольтемаде у Штутгарта, который уже забил победный мяч в последней встрече.

Хоть больших звезд в составе у Ньюкасла нет, команда интересная и организованная. Напомню, на бумаге у клуба самые богатые в мире владельцы, которые не спешат скупать пачками всех кряду.

Барселона

У Барсы неплохой старт сезона, 10 очков в четырех матчах Ла Лиги, позволяют делить вторую строчку, отставая от лидирующего Реала на два очка. Единственная осечка была в третьем туре, когда каталонцы не смогли обыграть на выезде Райо Вальекано – 1:1, в той встрече подопечные Флика действительно не заслуживали победы.

В последнем матче команда на своем поле поиздевалась над Валенсией, одержав победу со счетом 6:0. Барселона в среднем забивает больше трех мячей за игру в текущем сезоне.

Не сможет выйти на поле из-за травмы, главная звезда клуба Ламин Ямаль, повреждение он получил, играя за сборную Испании. Даже без ключевого игрока Барса должна играть только на победу.

Личные встречи

Соперники играли между собой четыре раза, все матчи прошли в рамках Лиги чемпионов, три победы на счету Барсы и раз выиграл Ньюкасл. Все цифры больше для статистики, ведь последняя очная встреча состоялась еще в 2003 году.

Прогноз

Небольшим фаворитом на бумаге считается Барса, но каталонцев однозначно ждет сложный вояж.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ньюкасла – 2,92, ничья – 3,77, победа Барселоны – 2,26.

Ньюкасл часто играет против топ-клубов, так что большого волнения быть не должно, к тому же, команда играет на своем поле. Ожидаю футбола на три результата, которая может завершиться с любым исходом, вполне рабочей выглядит ставка на тотал больше 2,5 голов за 1,5.