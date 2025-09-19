18 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс Парк в Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

Дубль в составе гостей оформил Маркус Рэшфорд.

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 18 сентября

Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания) – 1:2

Голы: Гордон, 90 – Рэшфорд, 58, 67

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Рэшфорд, 58 мин.

ГОЛ! 0:2 Рэшфорд, 67 мин.

ГОЛ! 1:2 Гордон, 90 мин.