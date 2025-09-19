Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Барселона – 1:2. Как Рэшфорд положил дубль. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Ньюкасл
18.09.2025 22:00 – FT 1 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 00:22 |
902
1

Ньюкасл – Барселона – 1:2. Как Рэшфорд положил дубль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26

19 сентября 2025, 00:22 |
902
1
Ньюкасл – Барселона – 1:2. Как Рэшфорд положил дубль. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс Парк в Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе гостей оформил Маркус Рэшфорд.

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 18 сентября

Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания) – 1:2

Голы: Гордон, 90 – Рэшфорд, 58, 67

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Рэшфорд, 58 мин.

ГОЛ! 0:2 Рэшфорд, 67 мин.

ГОЛ! 1:2 Гордон, 90 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл), асcист Джейкоб Мёрфи.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Барселона).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Барселона), асcист Жюль Кунде.
По теме:
Таблица Лиги чемпионов после 1-го тура. Победы Барселоны и Ман Сити
Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии
Айнтрахт уничтожил Галатасарай в Лиге чемпионов
Ньюкасл Барселона видео голов и обзор Лига чемпионов Ньюкасл - Барселона Маркус Рэшфорд Энтони Гордон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Футбол | 18 сентября 2025, 07:54 8
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»

Украинец симпатизирует Джордин Джонс

«У них спросите». Ребров отреагировал на интерес со стороны Панатинаикоса
Футбол | 18 сентября 2025, 18:33 17
«У них спросите». Ребров отреагировал на интерес со стороны Панатинаикоса
«У них спросите». Ребров отреагировал на интерес со стороны Панатинаикоса

Главный тренер сборной Украины прокомментировал информацию греческих журналистов

Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18.09.2025, 17:31
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Волейбол | 18.09.2025, 17:57
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим
Футбол | 19.09.2025, 00:21
Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим
Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
gusev80 .
Барса без Ямаля и с ним - две большие разницы. Увидел видос где он таскает знойную испанскую барышню - это довольно странная реабилитация при проблемах со спиной и повреждением паха. А тут еще и Араухо возвращается в состав на третий заход в ЛЧ. В общем, сгущаются тучи над каталонцами. 
Ответить
0
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем