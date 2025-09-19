Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЛИК: Летом я сказал Деку: Пожалуйста, найди мне такого игрока, как Рэшфорд
Лига Чемпионов
Ньюкасл
18.09.2025 22:00 – FT 1 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 04:40 |
125
0

ФЛИК: Летом я сказал Деку: Пожалуйста, найди мне такого игрока, как Рэшфорд

Наставник Барселоны прокомментировал победу над Ньюкаслом в матче Лиги чемпионов

19 сентября 2025, 04:40 |
125
0
ФЛИК: Летом я сказал Деку: Пожалуйста, найди мне такого игрока, как Рэшфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской Барселоны Ханси Флик на пресс-конференции прокомментировал победу своих подопечных в матче первого тура Лиги чемпионов против Ньюкасла (2:1):

«Очень важно начать Лигу чемпионов с тремя очками в Ньюкасле. Мы увидели очень хорошее выступление всей команды. Атмосфера фантастическая. Было нелегко защищаться, но мы контролировали матч. Я доволен тем, как мы сыграли и что я увидел на поле.

Мы знали, что важно не пропустить в первые 15 минут, и я действительно доволен тем, что мы сделали, и я счастлив за команду. Думаю, в первом тайме у нас было 64 процента владения мячом. Возможно, у нас и были ошибки.

Рэшфорд? Он забил два красивых гола. Отличный первый гол головой, да и второй тоже. Важно, чтобы он набрал уверенность. Мы ему помогаем. Я не удивлен его игрой. Я уже сказал вчера, что он фантастический игрок, у него много таланта. Его навыки и завершение атак очень хороши. В первом тайме у него были моменты, он не завершил их. Во втором сумел. Для нападающего важно забивать. Он воспользовался моментами. Нам нужен был такой игрок.

С Педри и Френки Де Йонгом нас непросто прессинговать, и я думаю, что оба провели очень хороший матч. Я очень доволен, что они играют с такой уверенностью. Мы молодая команда и играем с уверенностью. Когда пропустили гол, было нелегко, потому что команда молодая. Мы всегда стараемся улучшаться. Мы контролировали матч, но также допускали ошибки. У Ньюкасла хорошие переходы... Но сегодня мы хорошо защищались.

Жоан Гарсия? Я помню много его сейвов. Иметь его в воротах – это отличный успех для нас. Он был, как и вся команда, фантастическим. Я очень доволен им. Он спасал нас в некоторых ситуациях. Он был очень хорош. Он дает нам еще одного игрока при владении мячом. Это спокойный вратарь, который умеет делать правильный пас.

Матч с ПСЖ в Лиге чемпионов? Этот матч будет нескоро. Самое важное – сегодняшняя игра. А в воскресенье мы играем против Хетафе. ПСЖ для меня очень далеко.

Менталитет Рэшфорда? Он сделал первый шаг, должен сделать второй. Два гола здесь, у себя дома, на этом поле... Это важный шаг для него. Он показал, что он великий игрок. Он фантастический игрок, большой талант, и его завершение атак невероятно. Для нападающего всегда прекрасно забивать голы, и я очень рад за него. Летом я сказал Деку: «Пожалуйста, найди мне такого игрока, как Маркус Рэшфорд».

Видеообзор матча Ньюкасл – Барселона (1:2)

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл), асcист Джейкоб Мёрфи.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Барселона).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Барселона), асcист Жюль Кунде.
По теме:
РЭШФОРД: «Я почувствовал, что есть пространство. Подумал, что надо пробить»
ХАУ: «Против таких команд у вас не будет много шансов. Мы были наказаны»
ФОТО. Рэшфорд признан лучшим игроком матча Барселоны в ЛЧ. Какая оценка?
Ханс-Дитер Флик пресс-конференция Маркус Рэшфорд Лига чемпионов Барселона Ньюкасл Ньюкасл - Барселона Деку
Даниил Агарков Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Футбол | 18 сентября 2025, 06:23 2
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера

Завершен очередной игровой день 1-го тура Лиги чемпионов

ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Футбол | 18 сентября 2025, 06:55 63
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»

Генеральный директор донецкого Шахтера высказался по поводу судейства

Копенгаген и Байер устроили голевое шоу в конце матча Лиги чемпионов
Футбол | 18.09.2025, 21:40
Копенгаген и Байер устроили голевое шоу в конце матча Лиги чемпионов
Копенгаген и Байер устроили голевое шоу в конце матча Лиги чемпионов
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Что-то получилось, что-то не получилось»
Футбол | 19.09.2025, 04:58
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Что-то получилось, что-то не получилось»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Что-то получилось, что-то не получилось»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
Футбол | 18.09.2025, 08:00
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
17.09.2025, 00:02 1
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 5
Другие виды
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем