ФОТО. Рэшфорд признан лучшим игроком матча Барселоны в ЛЧ. Какая оценка?

18 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс Парк в Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

Дубль в составе гостей оформил Маркус Рэшфорд. Для Рэшфорда эти голы стали первыми в футболе Барсы.

После окончания встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Маркуса лучшим игроком матча.

«Он создал два выдающихся момента высокого качества, чтобы решить исход очень напряженного матча», – отметили в УЕФА.

Статистический портал WhoScored поставил Рэшфорду самый высокую оценку среди всех игроков поединка – 8.8.

Оценки WhoScored за матч Ньюкасл – Барселона (1:2)

ФОТО. Рэшфорд признан лучшим игроком матча ЛЧ Ньюкасл – Барселона

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд