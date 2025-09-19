ФОТО. Рэшфорд признан лучшим игроком матча Барселоны в ЛЧ. Какая оценка?
Маркус оформил дубль в ворота Ньюкасла и принес каталонцам победу на старте еврокубка
18 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.
Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс Парк в Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев.
Дубль в составе гостей оформил Маркус Рэшфорд. Для Рэшфорда эти голы стали первыми в футболе Барсы.
После окончания встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Маркуса лучшим игроком матча.
«Он создал два выдающихся момента высокого качества, чтобы решить исход очень напряженного матча», – отметили в УЕФА.
Статистический портал WhoScored поставил Рэшфорду самый высокую оценку среди всех игроков поединка – 8.8.
Оценки WhoScored за матч Ньюкасл – Барселона (1:2)
ФОТО. Рэшфорд признан лучшим игроком матча ЛЧ Ньюкасл – Барселона
