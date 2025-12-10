Источник: Мендоса принял участие в стычке с партнером по Кривбассу

Стало известно, почему легионер «Кривбасса» Глейкер Мендоса оказался вне заявки команды на последние матчи.

После поединка с Вересом (2:2), который состоялся 22 ноября, в раздевалке возник эмоциональная стычка с участием венесуэльского хавбека.

В ходе конфликта с партнером по команде Мендоса, реагируя импульсивно, случайно задел одного из представителей клубного руководства.

После инцидента тренерский штаб Патрика ван Леувен решил дать футболисту паузу, чтобы снять напряжение и стабилизировать ситуацию внутри команды.

В команде на позиции вингера пока есть равноценная альтернатива – Артур Микитишин, коотрый успешно выполняет нужный объем работы на левом фланге.