Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Мендоса принял участие в стычке с партнером по Кривбассу
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 04:37 | Обновлено 10 декабря 2025, 04:52
105
1

Стали известны подробности конфликта в криворожском клубе

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Стало известно, почему легионер «Кривбасса» Глейкер Мендоса оказался вне заявки команды на последние матчи.

После поединка с Вересом (2:2), который состоялся 22 ноября, в раздевалке возник эмоциональная стычка с участием венесуэльского хавбека.

В ходе конфликта с партнером по команде Мендоса, реагируя импульсивно, случайно задел одного из представителей клубного руководства.

После инцидента тренерский штаб Патрика ван Леувен решил дать футболисту паузу, чтобы снять напряжение и стабилизировать ситуацию внутри команды.

В команде на позиции вингера пока есть равноценная альтернатива – Артур Микитишин, коотрый успешно выполняет нужный объем работы на левом фланге.

По теме:
Источник: Полесье договорилось о продлении контракта с опытным защитником
В УПЛ в трех последних турах не было назначено ни одного пенальти
Цифры и факты. Важнейшие события 15-го тура УПЛ
Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке драка Артур Микитишин Патрик ван Леувен
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Перець
Мабуть хоче в іншу команду 
