Источник: Мендоса принял участие в стычке с партнером по Кривбассу
Стали известны подробности конфликта в криворожском клубе
Стало известно, почему легионер «Кривбасса» Глейкер Мендоса оказался вне заявки команды на последние матчи.
После поединка с Вересом (2:2), который состоялся 22 ноября, в раздевалке возник эмоциональная стычка с участием венесуэльского хавбека.
В ходе конфликта с партнером по команде Мендоса, реагируя импульсивно, случайно задел одного из представителей клубного руководства.
После инцидента тренерский штаб Патрика ван Леувен решил дать футболисту паузу, чтобы снять напряжение и стабилизировать ситуацию внутри команды.
В команде на позиции вингера пока есть равноценная альтернатива – Артур Микитишин, коотрый успешно выполняет нужный объем работы на левом фланге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов
Вечером 11 декабря горняки сыграют против Хамрун Спартанс