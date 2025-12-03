Названа причина отсутствия Мендосы в матче с Шахтером

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал отсутствие Глейкера Мендосы в заявке команды на матч 14-го тура УПЛ с «Шахтером» (2:2).

«После игры главный тренер объяснил, что Глейкер получил повреждение и пропустил почти неделю тренировок. Поэтому привлекать его к такому матчу было невозможно. Здесь мне нечего добавить».