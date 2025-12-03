Украина. Премьер лига03 декабря 2025, 14:49 |
Названа причина отсутствия Мендосы в матче с Шахтером
Венесуэлец получил повреждение
03 декабря 2025, 14:49 |
Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал отсутствие Глейкера Мендосы в заявке команды на матч 14-го тура УПЛ с «Шахтером» (2:2).
«После игры главный тренер объяснил, что Глейкер получил повреждение и пропустил почти неделю тренировок. Поэтому привлекать его к такому матчу было невозможно. Здесь мне нечего добавить».
Ранее Владимир Маханьков поделился эмоциями от матча против «Шахтера».
