03 декабря 2025, 14:49 |
Названа причина отсутствия Мендосы в матче с Шахтером

Венесуэлец получил повреждение

Названа причина отсутствия Мендосы в матче с Шахтером
Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал отсутствие Глейкера Мендосы в заявке команды на матч 14-го тура УПЛ с «Шахтером» (2:2).

«После игры главный тренер объяснил, что Глейкер получил повреждение и пропустил почти неделю тренировок. Поэтому привлекать его к такому матчу было невозможно. Здесь мне нечего добавить».

Ранее Владимир Маханьков поделился эмоциями от матча против «Шахтера».

Иван Чирко Источник: ФК Кривбасс
