Голкипер Кривбасса: «Мы разочарованы, ведь потеряли победу над Шахтером»

Голкипер криворожского Кривбасса Владимир Маханьков поделился эмоциями после матча своей команды против Шахтера (2:2) в 14 туре Украинской Премьер-лиги.

– Как подытожите такой результат?

– Мы разочарованы, ведь потеряли победу на последних секундах матча. Надеюсь, что такая эмоциональная игра все же понравилась болельщикам. Наша команда очень хорошо действовала в обороне, и я доволен работой всех ребят. Есть определенное огорчение, но со следующего дня начнем подготовку к двум следующим домашним турам.

– Первый тайм остался за «Кривбассом». О чем говорили в перерыве?

– В перерыве нам показали несколько моментов в разных фазах игры, которые нужно было исправить. Я считаю, что второй тайм мы провели почти безупречно в обороне и не позволили сопернику создать опасные моменты.

Наверное, ключевыми стали замены «Шахтера», повлиявшие на ход игры, ведь ближе к 70-й минуте мы немного устали. Но мы боролись до последнего. Очень досадно, однако это футбол – работаем дальше, – сказал Маханьков.

В нынешнем сезоне Кривбасс занимает 5 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 22 турнирных балла после 14 сыгранных матчей.