Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер Кривбасса: «Мы разочарованы, ведь потеряли победу над Шахтером»
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 09:54 |
289
1

Голкипер Кривбасса: «Мы разочарованы, ведь потеряли победу над Шахтером»

Владимир Маханьков поделился эмоциями после матча своей команды против Шахтера

03 декабря 2025, 09:54 |
289
1 Comments
Голкипер Кривбасса: «Мы разочарованы, ведь потеряли победу над Шахтером»
ФК Кривбасс. Владимир Маханьков

Голкипер криворожского Кривбасса Владимир Маханьков поделился эмоциями после матча своей команды против Шахтера (2:2) в 14 туре Украинской Премьер-лиги.

– Как подытожите такой результат?

– Мы разочарованы, ведь потеряли победу на последних секундах матча. Надеюсь, что такая эмоциональная игра все же понравилась болельщикам. Наша команда очень хорошо действовала в обороне, и я доволен работой всех ребят. Есть определенное огорчение, но со следующего дня начнем подготовку к двум следующим домашним турам.

– Первый тайм остался за «Кривбассом». О чем говорили в перерыве?

– В перерыве нам показали несколько моментов в разных фазах игры, которые нужно было исправить. Я считаю, что второй тайм мы провели почти безупречно в обороне и не позволили сопернику создать опасные моменты.

Наверное, ключевыми стали замены «Шахтера», повлиявшие на ход игры, ведь ближе к 70-й минуте мы немного устали. Но мы боролись до последнего. Очень досадно, однако это футбол – работаем дальше, – сказал Маханьков.

В нынешнем сезоне Кривбасс занимает 5 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 22 турнирных балла после 14 сыгранных матчей.

По теме:
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Проспер Оба мог оказаться в клубе УПЛ, игравшем в Лиге конференций
ФОТО. Алиссон Сантана провел встречу с болельщиками во Львове
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс Владимир Маханьков
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Футбол | 02 декабря 2025, 12:43 0
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги

Живем в таймлайне, где лучшая команда Примеры прямо сейчас – «Атлетико»

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Костюк подписал себе приговор. Видимо, испугался»
Футбол | 03 декабря 2025, 04:42 2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Костюк подписал себе приговор. Видимо, испугался»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Костюк подписал себе приговор. Видимо, испугался»

Экс-игроку «Динамо» не понравился состав на матч против «Полтавы»

Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Биатлон | 02.12.2025, 17:59
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Леоненко сделал сенсационное заявление о Костюке после фиаско Динамо
Футбол | 03.12.2025, 05:42
Леоненко сделал сенсационное заявление о Костюке после фиаско Динамо
Леоненко сделал сенсационное заявление о Костюке после фиаско Динамо
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Футбол | 02.12.2025, 18:22
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
batistuta
Лохи ви, криві...
Ответить
-2
Популярные новости
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
01.12.2025, 21:13
Бокс
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
01.12.2025, 15:05 5
Футбол
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Катара. Осталась одна гонка
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Катара. Осталась одна гонка
01.12.2025, 10:55 2
Авто/мото
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 9
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем