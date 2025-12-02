Арда ТУРАН: «Возможно, ему бы получилось лучше тренировать Шахтер, чем мне»

Наставник «Шахтера» Арда Туран отреагировал на заявление главного тренера «Шахтера» U-19 Алексея Белика и оценил его работу.

– Общаетесь ли вы с Беликом? Как эти слова повлияют на ваши отношения с ним?

– У юношеской команды «Шахтера» действительно фантастический тренер. Я действительно люблю то, что он делает, и поддерживаю его во всех его начинаниях.

Да, возможно, ему действительно удалось бы тренировать «Шахтер» лучше, чем это делаю я.

Ранее Белик заявил, что считает себя не хуже Турана, а его главным преимуществом считает количество подписчиков в Инстаграме.