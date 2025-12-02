Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арда ТУРАН: «Возможно, ему бы получилось лучше тренировать Шахтер, чем мне»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 23:42
Арда ТУРАН: «Возможно, ему бы получилось лучше тренировать Шахтер, чем мне»

Тренер – о заявке Белика

ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник «Шахтера» Арда Туран отреагировал на заявление главного тренера «Шахтера» U-19 Алексея Белика и оценил его работу.

– Общаетесь ли вы с Беликом? Как эти слова повлияют на ваши отношения с ним?

– У юношеской команды «Шахтера» действительно фантастический тренер. Я действительно люблю то, что он делает, и поддерживаю его во всех его начинаниях.

Да, возможно, ему действительно удалось бы тренировать «Шахтер» лучше, чем это делаю я.

Ранее Белик заявил, что считает себя не хуже Турана, а его главным преимуществом считает количество подписчиков в Инстаграме.

Алексей Белик Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
