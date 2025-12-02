Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может вскоре покинуть мадридский гранд.

По данным испанских СМИ, украинский страж не является неприкосновенным игроком. Флорентино Перес будет готов отпустить вратаря, если поступит предложение не менее 10 миллионов евро.

В этом сезоне в активе украинского вратаря 1 сыгранный матч и три пропущенных гола.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.