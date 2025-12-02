Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Испания
02 декабря 2025, 22:02 | Обновлено 02 декабря 2025, 22:09
1555
1

Украинский вратарь может покинуть мадридский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может вскоре покинуть мадридский гранд.

По данным испанских СМИ, украинский страж не является неприкосновенным игроком. Флорентино Перес будет готов отпустить вратаря, если поступит предложение не менее 10 миллионов евро.

В этом сезоне в активе украинского вратаря 1 сыгранный матч и три пропущенных гола.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.

OKs100
Дорого за 10 никто не купит. Его цена 5-6 миллионов, хотя год назад могли бы продать за 12-14. Возможно его купит Шахтер.
