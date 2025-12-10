Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. НАГОРНЯК: «Супряга получил травму. Он не смог играть дальше»
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 05:17 | Обновлено 10 декабря 2025, 05:34
НАГОРНЯК: «Супряга получил травму. Он не смог играть дальше»

Клуб Эпицентр получил кадровую потерю в матче против Полтавы

ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Клуб УПЛ Эпицентр понес кадровую потерю после выездной победы над Полтавой (3:0) в 15-м туре УПЛ.

Нападающий Владислав Супряга не смог продолжить игру и был заменен в перерыве из-за травмы.

Главный тренер команды Сергей Нагорняк после финального свистка подтвердил, что решение было вынужденным:

  • «Замена Супряги? Это связано с травмой. К сожалению, Влад не смог дальше играть. Он на волевых качествах доиграл первый тайм, но сказал, что не может выйти на вторую половину игры».

Вместо Супряги на второй тайм вышел Егор Демченко и отметился прекрасным голом со штрафного, помогая Эпицентру одержать разгромную победу (3:0).

Сроки восстановления 25-летнего Супряги пока неизвестны, но участие в следующем матче против Шахтера практически исключено. Для Супряги это уже не первое повреждение в сезоне: осенью он пропустил несколько встреч из-за травмы локтя.

Супряга выступает за Эпицентр на правах аренды из Динамо. В этом сезоне он провел 12 поединков и забил 1 мяч. Арендный контракт действует до 30 июня 2026 года.

Николай Степанов
