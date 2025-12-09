Супряга рискует не сыграть против Шахтера

Как стало известно Sport.ua, у новичка УПЛ – «Эпицентра» возникли проблемы с линией атаки.

В поединке 15-го тура с «Полтавой» после столкновения с вратарем соперника Валерием Восконяным вынужден был в перерыве попросить замену Владислав Супряга. Еще у одного форварда Андрея Борячука – микротравма, и его не было даже в заявке на матч с «Полтавой».

Тем не менее, клубные медики прилагают усилия, чтобы они успели восстановиться к матчу 16-го тура с «Шахтером», который состоится 14 декабря. В противном случае их могут заменить Вадим Сидун и Егор Демченко.

А вот кто точно не поможет подолянам с «горняками», так это дисквалифицированный испанский защитник Кош и травмированный полузащитник Иван Бендера.

Сейчас «Эпицентр» занимает 14 место в чемпионате, набрав 14 очков.

