ПСВ – Атлетико – 2:3. Голевая перестрелка в ЛЧ. Видео голов и обзор матча

9 декабря в 22:00 прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

ПСВ из Нидерландов дома уступил команде Атлетико Мадрид из Испании со счетом 2:3.

Команды устроили настоящую голевую перестрелку, и зрители увидели 5 забитых мячей.

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Атлетико (Испания) – 2:3

Голы: Тил, 10, Пепи, 85 – Альварес, 37, Ганцко, 52, Серлот, 56

Видео голов и обзор матча