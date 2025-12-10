Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
09.12.2025 22:00 – FT 2 : 3
Атлетико Мадрид
Лига чемпионов
10 декабря 2025, 03:29 | Обновлено 10 декабря 2025, 03:37
ПСВ – Атлетико – 2:3. Голевая перестрелка в ЛЧ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

ПСВ – Атлетико – 2:3. Голевая перестрелка в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря в 22:00 прошел матч 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

ПСВ из Нидерландов дома уступил команде Атлетико Мадрид из Испании со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды устроили настоящую голевую перестрелку, и зрители увидели 5 забитых мячей.

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 9 декабря 2025

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Атлетико (Испания) – 2:3

Голы: Тил, 10, Пепи, 85 – Альварес, 37, Ганцко, 52, Серлот, 56

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Рикардо Пепи (ПСВ Эйндховен), асcист Иван Перишич.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид), асcист Пабло Барриос.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Ганцко (Атлетико Мадрид), асcист Науэль Молина.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид), асcист Александер Сёрлот.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Гус Тиль (ПСВ Эйндховен), асcист Коухаиб Дриош.
