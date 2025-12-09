Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
09.12.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Лига чемпионов
ПСВ – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 9 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

ПСВ – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

9 декабря на Филипс пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором ПСВ встретится с Атлетико. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСВ

Команда уже несколько лет играет под руководством Петера Боса. Тот сразу вернул подопечных на первое место в Эредивизии. И, в прошлом туре, сумел сохранить титул там, хотя не обошлось без спада весной главного конкурента, Аякса. Сейчас мощно стартовал Фейеноорд. Но к зиме получилось оторваться от подопечных ван Перси на шесть очков.

Можно заносить в актив голландцам и старт в еврокубках. Хотя начинали они с неудачи: дома проиграли дебютанту основного раунда, Юниону из соседней Бельгии - та встреча закончилась 1:3. Но потом чередуют победы и ничьи. Причем обыгрывали 6:2 Наполи и 4:1 Ливерпуль, но при этом делили очки на выезде как с Байером, так и с Олимпиакосом. Обе встречи приносили одинаковый итоговый счет - по 1:1.

Атлетико

Клуб рекордное время играет под руководством одного и того же наставника, Диего Симеоне. Тот, правда, давно не берет трофеи, и даже в позапрошлом сезоне финишировал на четвертом месте в Примере, уступив даже Жироне. Но в 2024/2025 отвоевал свою привычную позицию. Сейчас были надежды, что получится навязать конкуренцию грандам - и Реал, и Барселона крайне нестабильны. Но, разгромив 5:2 соседей, недавно в матче за лидерство снова уступили каталонцам, 1:3. И сразу после этого уступили и другому принципиальному противнику, Атлетику!

В еврокубке мадридцы начинали с того, что упустили очко в Ливерпуле: отыгрались с 0:2, но пропустили решающий мяч на 90+ минуте. А после разгрома Айнтрахта получили четыре безответных мяча от Арсенала. Впрочем, в ноябре обыграли на своем поле не только Юнион, но и Интер, практически гарантировав выход в плей-офф.

Статистика личных встреч

Клубы пересекались трижды в Лиге чемпионов. У испанцев четыре победы, да и весной 2016-го они прошли дальше по итогам серии пенальти после пары нулевых ничьих.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.02 для ПСВ и 2.35 для Атлетико. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но сейчас они не так хороши в обороне, как все привыкли - можно попробовать нейтральные тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
ПСВ Эйндховен
9 декабря 2025 -
22:00
Атлетико Мадрид
Тотал більше 3 1.90
ПСВ Атлетико Мадрид Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
