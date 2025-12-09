Гол и ассист Серлота. Атлетико на выезде одолел ПСВ

Во вторник, 9 декабря 2025 года, состоялся матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между нидерландским «ПСВ» и мадридским «Атлетико».

Игра состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Настоящим героем поединка стал норвежский нападающий «матрасников» Александер Серлот, который в этом матче забил гол и отдал результативную передачу на Хулиана Альвареса.

Лига чемпионов 2025/26. 6-й тур, 9 декабря

ПСВ – Атлетико Мадрид – 2:3

Голы: Тил, 10, Пепи, 85 – Альварес, 37, Ганцко, 52, Серлот, 56