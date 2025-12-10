Во Франции показали реакцию жены Забарного на выход в старте Сафонова
В последнем матче «ПСЖ» победил «Ренн»
Жена Ильи Забарного Ангелина оказалась в центре новой волны обсуждений вокруг ситуации в «ПСЖ».
После матча с «Ренном» она опубликовала в Телеграме резкий, но довольно правдивый пост: «Никогда не ищите в дерьме малины и в москале – человека».
Этот месседж, направленный против россиян, мгновенно привлек внимание СМИ, особенно на фоне первого появления Матвея Сафонова в основе и одновременного отсутствия Ильи Забарного в заявке команды. Именно слова Ангелины усилили предположение, что ее муж мог избежать игры рядом с российским голкипером, отмечает RMC Sport.
