Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Во Франции показали реакцию жены Забарного на выход в старте Сафонова
Франция
10 декабря 2025, 03:32 |
124
0

Во Франции показали реакцию жены Забарного на выход в старте Сафонова

В последнем матче «ПСЖ» победил «Ренн»

Во Франции показали реакцию жены Забарного на выход в старте Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Жена Ильи Забарного Ангелина оказалась в центре новой волны обсуждений вокруг ситуации в «ПСЖ».

После матча с «Ренном» она опубликовала в Телеграме резкий, но довольно правдивый пост: «Никогда не ищите в дерьме малины и в москале – человека».

Этот месседж, направленный против россиян, мгновенно привлек внимание СМИ, особенно на фоне первого появления Матвея Сафонова в основе и одновременного отсутствия Ильи Забарного в заявке команды. Именно слова Ангелины усилили предположение, что ее муж мог избежать игры рядом с российским голкипером, отмечает RMC Sport.

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Ренн Илья Забарный Матвей Сафонов Ангелина Забарная
Дмитрий Олийченко Источник: RMC
