Во Франции показали реакцию жены Забарного на выход в старте Сафонова

Жена Ильи Забарного Ангелина оказалась в центре новой волны обсуждений вокруг ситуации в «ПСЖ».

После матча с «Ренном» она опубликовала в Телеграме резкий, но довольно правдивый пост: «Никогда не ищите в дерьме малины и в москале – человека».

Этот месседж, направленный против россиян, мгновенно привлек внимание СМИ, особенно на фоне первого появления Матвея Сафонова в основе и одновременного отсутствия Ильи Забарного в заявке команды. Именно слова Ангелины усилили предположение, что ее муж мог избежать игры рядом с российским голкипером, отмечает RMC Sport.