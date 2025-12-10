Источник: Полесье договорилось о продлении контракта с опытным защитником
Эдуард Сарапий получит новое соглашение на 4 года
Житомирское «Полесье» согласовало новое долгосрочное соглашение с одним из ключевых футболистов команды.
По данным источника, руководство житомирской команды достигло договоренности с 26-летним защитником Эдуардом Сарапием.
Футболист останется в команде как минимум еще на четыре года – именно на такой срок рассчитан новый контракт.
В Полесье удовлетворены сотрудничеством с игроком и считают его важной частью проекта на ближайшее будущее.
В клубе продолжается работа по продлению контрактов игроков, чьи нынешние договоренности идут в конце сезона.
