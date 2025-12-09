ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»

Спортивный директор житомирского «Полесья» Вячеслав Шевчук раскритиковал судейство и прокомментировал удаление главного тренера Руслана Ротаня в матче 15-го тура УПЛ против львовского «Руха» (0:1):

– Хочу поддержать Руслана Ротаня в этой ситуации. Ведь еще недавно я сам был тренером и понимаю, что даже такому спокойному и воспитанному человеку, как он, невозможно спокойно смотреть, как издеваются над твоей командой.

Представьте: ты долго готовишься к игре, тренируешь команду, разрабатываешь тактику, работаешь с игроками, а потом выходишь на поле – и один человек ломает все это своим неадекватным поведением.

Это показатель того, что в Украине есть серьезные проблемы с уровнем судей и жизненно необходимы реформы. С таким уровнем арбитража наш футбол обречен. УАФ нужно серьезно задуматься, если они действительно заботятся о развитии футбола в Украине.

Причина всему одна – Денис Резников. 13 желтых карточек и 2 удаления. Как это еще объяснить? Очевидно, что команды до матча не имели никакой неприязни друг к другу, но арбитр своими несправедливыми и некомпетентными решениями разжег всех яростью. Его непоследовательность и неадекватные санкции спровоцировали стычки и чрезмерные эмоции.

Арбитр Резников уже на 11-й минуте взялся за «работу»: удалил нашего игрока. Потом за аналогичное нарушение даже желтой не дал сопернику. Конечно, игроки это видят и чувствуют, что это как минимум несправедливо. Или что тут что-то нечисто.

Потом Гуцуляка ногой бьют в шею – и снова арбитр прощает соперника. Резников провоцировал всех вокруг. Теперь нужно разобраться, почему он так делал, чтобы больше таких арбитров и таких решений не было в нашем футболе.