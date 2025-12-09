Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШЕВЧУК: «Удаление Ротаня? Невозможно смотреть, как издеваются над командой»
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 10:19 | Обновлено 09 декабря 2025, 10:22
Спортивный директор Полесья прокомментировал судейство в матче с Рухом

ФК Полесье. Вячеслав Шевчук и Руслан Ротань

Спортивный директор житомирского «Полесья» Вячеслав Шевчук раскритиковал судейство и прокомментировал удаление главного тренера Руслана Ротаня в матче 15-го тура УПЛ против львовского «Руха» (0:1):

– Хочу поддержать Руслана Ротаня в этой ситуации. Ведь еще недавно я сам был тренером и понимаю, что даже такому спокойному и воспитанному человеку, как он, невозможно спокойно смотреть, как издеваются над твоей командой.

Представьте: ты долго готовишься к игре, тренируешь команду, разрабатываешь тактику, работаешь с игроками, а потом выходишь на поле – и один человек ломает все это своим неадекватным поведением.

Это показатель того, что в Украине есть серьезные проблемы с уровнем судей и жизненно необходимы реформы. С таким уровнем арбитража наш футбол обречен. УАФ нужно серьезно задуматься, если они действительно заботятся о развитии футбола в Украине.

Причина всему одна – Денис Резников. 13 желтых карточек и 2 удаления. Как это еще объяснить? Очевидно, что команды до матча не имели никакой неприязни друг к другу, но арбитр своими несправедливыми и некомпетентными решениями разжег всех яростью. Его непоследовательность и неадекватные санкции спровоцировали стычки и чрезмерные эмоции.

Арбитр Резников уже на 11-й минуте взялся за «работу»: удалил нашего игрока. Потом за аналогичное нарушение даже желтой не дал сопернику. Конечно, игроки это видят и чувствуют, что это как минимум несправедливо. Или что тут что-то нечисто.

Потом Гуцуляка ногой бьют в шею – и снова арбитр прощает соперника. Резников провоцировал всех вокруг. Теперь нужно разобраться, почему он так делал, чтобы больше таких арбитров и таких решений не было в нашем футболе.

Diesel
Та йди ти нахер зі своїм ратанем.
Думали що все вам можна. Навчіться нормально розмовляти з людьми. 90% матів. 
Чи думаєте що вам все можна і за це нічого не буде ?
Ні, накосячив - будеш покараний
Ответить
+1
Виктор Алтухов
Смотрел повтор матча. И игроку дали красную по делу, и Ротаня судья удалил правильно. Зазвездился Ротань, решил, что он топ-тренер, а там нет ничего, пустота.
Ответить
0
