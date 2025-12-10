ФОТО. Доказательства развода Гвардиолы и его жены. Это конец

Разрыв между Пепом Гвардиолой и Кристиной Серра окончательно подтвержден.

По данным «Mamarazzis», отдаление пары началось еще в 2019 году, когда Серра переехала в Барселону, чтобы развивать свой модный бренд, в то время как тренер продолжил работу в «Манчестер Сити». Последнее продление контракта Гвардиолы с клубом стало решающим моментом – обещанный переезд в ОАЭ так и не состоялся, и жена перестала возвращаться в Англию.

Хотя ранее сообщалось, что Гвардиола надеялся на примирение, новые данные программы «Y Ahora Sonsoles» говорят о том, что Серра сделала следующий шаг и переехала из семейного дома в Педральбесе в собственную квартиру в Эшампле. Журналистка Лорена Васкес уточнила, что жилье уже готово для проживания.

Несмотря на развод без конфликтов, совместная жизнь фактически завершена. Гвардиола, по словам инсайдеров, пытался сохранить отношения, но в итоге пара перешла к формату дружбы. Источники подчеркивают, что бывшие супруги хотят поддерживать уважительный контакт ради семьи, однако ритм жизни тренера в Премьер-лиге оказался несовместим с желаниями и планами Кристины.