10 декабря 2025, 03:36
ФОТО. Доказательства развода Гвардиолы и его жены. Это конец

Пеп Гвардиола и Кристина Серра больше не вместе

ФОТО. Доказательства развода Гвардиолы и его жены. Это конец
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Кристина Серра

Разрыв между Пепом Гвардиолой и Кристиной Серра окончательно подтвержден.

По данным «Mamarazzis», отдаление пары началось еще в 2019 году, когда Серра переехала в Барселону, чтобы развивать свой модный бренд, в то время как тренер продолжил работу в «Манчестер Сити». Последнее продление контракта Гвардиолы с клубом стало решающим моментом – обещанный переезд в ОАЭ так и не состоялся, и жена перестала возвращаться в Англию.

Хотя ранее сообщалось, что Гвардиола надеялся на примирение, новые данные программы «Y Ahora Sonsoles» говорят о том, что Серра сделала следующий шаг и переехала из семейного дома в Педральбесе в собственную квартиру в Эшампле. Журналистка Лорена Васкес уточнила, что жилье уже готово для проживания.

Несмотря на развод без конфликтов, совместная жизнь фактически завершена. Гвардиола, по словам инсайдеров, пытался сохранить отношения, но в итоге пара перешла к формату дружбы. Источники подчеркивают, что бывшие супруги хотят поддерживать уважительный контакт ради семьи, однако ритм жизни тренера в Премьер-лиге оказался несовместим с желаниями и планами Кристины.

фото Пеп Гвардиола lifestyle Манчестер Сити развод Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Sport.es
