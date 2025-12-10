Будущее сборной. Завершился турнир U-17 с участием Динамо и Шахтера
В юношеском турнире в двух крытых манежах приняли участие 6 команд
Украинская ассоциация футбола с 4 по 8 декабря на базах крытых манежей Арсенал-Арена (пгт Счастливое) и УТБ Динамо провела юношеский турнир Будущее сборной среди футболистов U-17 (игроки 2009 г.р.).
УАФ продолжает системную работу по обновлению подходов к формированию юношеских сборных, обеспечивая максимальную прозрачность и равные возможности для всех игроков.
После исторического учебно-тренировочного сбора, на который впервые было вызвано 33 футболиста возрастной категории U-15, УАФ провела следующий этап – турнир Будущее сборной для игроков 2009 г.р.
Соревнования проходили с 4 по 8 декабря на базах крытых манежей Арсенал-Арена (пгт Счастливое) и УТБ Динамо. В турнире приняли участие шесть команд: две юношеские сборные этого возраста, а также представители ведущих клубов – Шахтера Донецк, Динамо Киев, Руха Львов и ЛНЗ Черкассы.
Команды были разделены на две группы, а после группового этапа состоялись стыковые матчи, в которых соперники определили итоговые места.
Победителем турнира стал Шахтер, который в финальном поединке обыграл юношескую сборную В в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 5:3).
Турнир стал важной частью масштабной трансформации селекционной системы УАФ, поскольку создал равные условия для оценки игроков из клубов разных регионов и значительно расширил поле наблюдения тренерского штаба.
Юношеский турнир Будущее сборной (для футболистов U-17)
4–8 декабря 2025. Арсенал-Арена (пгт Счастливое) и УТБ Динамо
Группа А
- Юношеская сборная А – Шахтер – 1:2
- Юношеская сборная А – ЛНЗ – 2:1
- Шахтер – ЛНЗ – 0:0
Группа В
- Юношеская сборная В – Динамо – 1:1
- Юношеская сборная В – Рух – 1:0
- Динамо – Рух – 1:1
Стыковые матчи
- Матч за 5-е место. ЛНЗ – Рух – 3:0
- Матч за 3-е место. Юношеская сборная А – Динамо – 4:0
- Финал. Юношеская сборная В – Шахтер – 0:0 (пен. 3:5)
