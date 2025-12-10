Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Будущее сборной. Завершился турнир U-17 с участием Динамо и Шахтера
10 декабря 2025, 04:23 | Обновлено 10 декабря 2025, 04:39
В юношеском турнире в двух крытых манежах приняли участие 6 команд

УАФ

Украинская ассоциация футбола с 4 по 8 декабря на базах крытых манежей Арсенал-Арена (пгт Счастливое) и УТБ Динамо провела юношеский турнир Будущее сборной среди футболистов U-17 (игроки 2009 г.р.).

УАФ продолжает системную работу по обновлению подходов к формированию юношеских сборных, обеспечивая максимальную прозрачность и равные возможности для всех игроков.

После исторического учебно-тренировочного сбора, на который впервые было вызвано 33 футболиста возрастной категории U-15, УАФ провела следующий этап – турнир Будущее сборной для игроков 2009 г.р.

Соревнования проходили с 4 по 8 декабря на базах крытых манежей Арсенал-Арена (пгт Счастливое) и УТБ Динамо. В турнире приняли участие шесть команд: две юношеские сборные этого возраста, а также представители ведущих клубов – Шахтера Донецк, Динамо Киев, Руха Львов и ЛНЗ Черкассы.

Команды были разделены на две группы, а после группового этапа состоялись стыковые матчи, в которых соперники определили итоговые места.

Победителем турнира стал Шахтер, который в финальном поединке обыграл юношескую сборную В в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 5:3).

Турнир стал важной частью масштабной трансформации селекционной системы УАФ, поскольку создал равные условия для оценки игроков из клубов разных регионов и значительно расширил поле наблюдения тренерского штаба.

Юношеский турнир Будущее сборной (для футболистов U-17)

4–8 декабря 2025. Арсенал-Арена (пгт Счастливое) и УТБ Динамо

Группа А

  • Юношеская сборная А – Шахтер – 1:2
  • Юношеская сборная А – ЛНЗ – 2:1
  • Шахтер – ЛНЗ – 0:0

Группа В

  • Юношеская сборная В – Динамо – 1:1
  • Юношеская сборная В – Рух – 1:0
  • Динамо – Рух – 1:1

Стыковые матчи

  • Матч за 5-е место. ЛНЗ – Рух – 3:0
  • Матч за 3-е место. Юношеская сборная А – Динамо – 4:0
  • Финал. Юношеская сборная В – Шахтер – 0:0 (пен. 3:5)

сборная Украины по футболу U-17 Динамо Киев Шахтер Донецк просмотр игроков детско-юношеский футбол Шахтер Донецк U-17 Динамо Киев U-17 Украинская ассоциация футбола Рух Львов ЛНЗ Черкассы видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
