Молодежные турниры
04 декабря 2025, 20:23 | Обновлено 04 декабря 2025, 20:33
Просмотр для сборной. Стартовал турнир U-17 с участием Динамо и Шахтера

Проходит просмотр кандидатов в сборную Украины U-17

УАФ

Украинская ассоциация футбола с 4 по 8 декабря на базах крытых манежей Арсенал-Арена (пгт Счастливое) и НТБ Динамо проводит юношеский турнир Будущее сборной среди футболистов U-17 (игроки 2009 г.р.)

После первого в истории учебно-тренировочного сбора с участием 33 юных футболистов возрастной категории U-15 (игроки 2011 г.р.) продолжается работа по совершенствованию селекции юношеских сборных и внедрению полной прозрачности в выборе игроков.

В турнире принимают участие 6 команд U-17, которые распределены на две группы:

  • Группа А: юношеская сборная А, Шахтер Донецк, ЛНЗ Черкассы
  • Группа В: юношеская сборная B, Динамо Киев, Рух Львов

После группового этапа состоится стадия стыковых матчей, где между собой встретятся команды, занявшие в своих тройках третьи, вторые и первые места соответственно.

Список вызванных футболистов в юношеские сборные U-17 (А и B)

Вратари: Александр Ткачук (Колос Ковалевка), Игнат Спода (Полесье Житомир), Богдан Семешко (Мункач Мукачево)

Защитники: Даниил Приходько (Полесье Житомир), Маркиян Панчишин, Сергей Зварич (оба – Карпаты Львов), Андрей Курлатов (Александрия), Иван Тимошенко (Кривбасс Кривой Рог), Илья Калиниченко (ОКИП Киев), Ярослав Полторацкий (УФК Кривбасс Днепр), Павел Березяк (Левый берег Киев), Антон Жданов (Металлист Харьков)

Полузащитники: Андрей Мирошниченко (ОКИП Киев), Святослав Глец, Матвей Кецик (оба – Карпаты Львов), Кирилл Криштопа, Тарас Усиченко (оба – Металлист 1925 Харьков), Петр Несеренко, Евгений Горбатов (оба – Александрия), Даниил Сидорук (ЛНЗ Черкассы), Устим Питула (Эпицентр Каменец-Подольский / ФК Львов), Иван Задоенко (Кривбасс Кривой Рог), Назарий Котомский (Мункач Мукачево), Святослав Бандило (Полесье Житомир), Артем Полищук (Колос Ковалевка)

Нападающие: Михаил Байда (ОКИП Киев), Матвей Колотай (Металлист Харьков)

сборная Украины по футболу U-17 Динамо Киев U-17 Шахтер Донецк U-17 ЛНЗ Черкассы Рух Львов Динамо Киев Шахтер Донецк детско-юношеский футбол просмотр игроков Украинская ассоциация футбола
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
