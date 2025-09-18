ВИДЕО. Шедевр Маркуса. Рэшфорд оформил дубль в ворота Ньюкасла в матче ЛЧ

18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сент-Джеймс Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

27-летний английский форвард Маркус Рэшфорд сделал счет 2:0 на 67-й минуте поединка, оформив дубль.

Второй гол Рэшфорд забил с дальней дистанции, красив вколотив мяч в ворота соперников.

Для Маркуса это первые голы в футболке Барсы. В его активе также есть ассист в игре против Валенсии.

Getty Images/Global Images Ukraine