  4. ВИДЕО. Шедевр Маркуса. Рэшфорд оформил дубль в ворота Ньюкасла в матче ЛЧ
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 23:37 | Обновлено 19 сентября 2025, 00:23
ВИДЕО. Шедевр Маркуса. Рэшфорд оформил дубль в ворота Ньюкасла в матче ЛЧ

Англичанин установил счет 2:0 в пользу каталонцев на 67-й минуте поединка

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сент-Джеймс Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

27-летний английский форвард Маркус Рэшфорд сделал счет 2:0 на 67-й минуте поединка, оформив дубль.

Второй гол Рэшфорд забил с дальней дистанции, красив вколотив мяч в ворота соперников.

Для Маркуса это первые голы в футболке Барсы. В его активе также есть ассист в игре против Валенсии.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
