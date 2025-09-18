ВИДЕО. Шедевр Маркуса. Рэшфорд оформил дубль в ворота Ньюкасла в матче ЛЧ
Англичанин установил счет 2:0 в пользу каталонцев на 67-й минуте поединка
18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Сент-Джеймс Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
27-летний английский форвард Маркус Рэшфорд сделал счет 2:0 на 67-й минуте поединка, оформив дубль.
Второй гол Рэшфорд забил с дальней дистанции, красив вколотив мяч в ворота соперников.
Для Маркуса это первые голы в футболке Барсы. В его активе также есть ассист в игре против Валенсии.
❗️ ВИДЕО. Шедевр Маркуса. Рэшфорд оформил дубль в ворота Ньюкасла в матче ЛЧ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Далее в этой паре идет на следующий этап представитель Первой лиги
Тренер – о годовщине смерти Гусина