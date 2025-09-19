Подозрительные коэффициенты: в УАФ открыли расследование по матчу Кубка

18 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Нива Тернополь и СК Полтава.

Встреча завершилась победой хозяев. Клуб Первой лиги страны выбил команду из УПЛ.

Дело в том, что Полтава выпустила на игру молодежный состав U-19. Подопечные Юрия Вирта легко разобрались с соперниками – 3:0.

Перед началом противостояния было зафиксировано странное движение коэффициентов. Еще до объявления стартовых составов котировки на Ниву Т упали с 3.55 до 1.30.

По информации «ТаТоТаке», Комитет этики и честной игры УАФ уже открыл расследование по этому матчу. Ответственные за доброчестность, тренеры и руководство клубов предупреждены о возможных манипулированиях.

