Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
19 сентября 2025, 02:40 |
Подозрительные коэффициенты: в УАФ открыли расследование по матчу Кубка

Нива Тернополь котировалась фаворитом против Полтавы еще до старта матча

Подозрительные коэффициенты: в УАФ открыли расследование по матчу Кубка
ФК Нива Тернополь

18 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Нива Тернополь и СК Полтава.

Встреча завершилась победой хозяев. Клуб Первой лиги страны выбил команду из УПЛ.

Дело в том, что Полтава выпустила на игру молодежный состав U-19. Подопечные Юрия Вирта легко разобрались с соперниками – 3:0.

Перед началом противостояния было зафиксировано странное движение коэффициентов. Еще до объявления стартовых составов котировки на Ниву Т упали с 3.55 до 1.30.

По информации «ТаТоТаке», Комитет этики и честной игры УАФ уже открыл расследование по этому матчу. Ответственные за доброчестность, тренеры и руководство клубов предупреждены о возможных манипулированиях.

Видеообзор матча Нива Тернополь – Полтава (3:0)

По теме:
Итоги первой недели 1/16 финала Кубка. Сыграна половина матчей
Металлург З – Феникс-Мариуполь – 1:1 (2:4 по пенальти). Видеообзор матча
Тернопольская Нива разгромила представителя Премьер-лиги в Кубке Украины
Комитет этики и честной игры УАФ договорные матчи Украинская ассоциация футбола Нива Тернополь Полтава котировки букмекеров Кубок Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
