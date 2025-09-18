Тернопольская Нива разгромила представителя Премьер-лиги в Кубке Украины

В четверг, 18 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились тернопольская «Нива» и «Полтава».

Подопечные Юрия Вирта без особых проблем одолели представителя элитного дивизиона, в составе которого играли преимущественно молодые футболисты.

На 39-й минуте встречи форвард тернопольского клуба Денис Резепов откликнулся на передачу с фланга и отправил мяч в ворота соперника.

Во второй половине игры в воротах «Полтавы» побывало еще два мяча – сначала защитник Милан Михальчук получил пас от Вышинского и хладнокровно переиграл вратаря, а позже результативным ударом отметился полузащитник Сергей Давыдов.

«Нива» разгромила соперника со счетом 3:0 и завоевала путевку в 1/8 финала Кубка Украины.

Кубок Украины, 1/16 финала. 18 сентября

Нива Тернополь – Полтава – 3:0

Голы: Резепов, 39, Михальчук, 75, Давыдов, 87

Видеозапись матча: