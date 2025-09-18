Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тернопольская Нива разгромила представителя Премьер-лиги в Кубке Украины
Кубок Украины
18 сентября 2025, 19:55 |
521
5

Тернопольская Нива разгромила представителя Премьер-лиги в Кубке Украины

Подопечные Юрия Вирта отправили в ворота «Полтавы» три мяча в матче 1/16 финала

Тернопольская Нива разгромила представителя Премьер-лиги в Кубке Украины
ФК Нива Тернополь

В четверг, 18 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились тернопольская «Нива» и «Полтава».

Подопечные Юрия Вирта без особых проблем одолели представителя элитного дивизиона, в составе которого играли преимущественно молодые футболисты.

На 39-й минуте встречи форвард тернопольского клуба Денис Резепов откликнулся на передачу с фланга и отправил мяч в ворота соперника.

Во второй половине игры в воротах «Полтавы» побывало еще два мяча – сначала защитник Милан Михальчук получил пас от Вышинского и хладнокровно переиграл вратаря, а позже результативным ударом отметился полузащитник Сергей Давыдов.

«Нива» разгромила соперника со счетом 3:0 и завоевала путевку в 1/8 финала Кубка Украины.

Кубок Украины, 1/16 финала. 18 сентября

Нива Тернополь Полтава 3:0

Голы: Резепов, 39, Михальчук, 75, Давыдов, 87

Видеозапись матча:

По теме:
ВИДЕО. Копенгаген озадачил Байер, показав, что такое играть момент до конца
Копенгаген – Байер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Брюгге – Монако. Видео голов и обзор (обновляется)
Кубок Украины по футболу Нива Тернополь Полтава Денис Резепов видео голов и обзор Сергей Давыдов
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Великая команда Нива! Где-то в топ-5 по величию после Шахтёра, Реала, Бенфики и Боруссии Д! 😊
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Нива классная команда с душой, мне так нравятся ее болельщики, особенно Фермер Фан - знаете из Фейсбука?!
Недавно Тернопольские 🐂Туры🟩🟨 крепкую Викторию победили, теперь разбили премьер-лиговую Полтаву в кубке! Молодцы! 👏 😊
Saltovka
Договорняк! Буки даже ставки закрыли..
