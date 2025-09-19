Юрий ВИРТ: «Мы сделали то, что должны были сделать»

В поединке 1/16 Кубка Украины тернопольская «Нива» на своем поле принимала СК «Полтава». Гости привезли молодежный состав и проиграли со счетом 0:3. Итог матча подвел наставник «Нивы» Юрий Вирт.

«Мы прекрасно понимали, что приехала молодая команда и здесь нужно было самое главное настроить команду, чтобы футболисты выходили и где-то не дали слабинку. Поэтому по отношению футболистов – все хорошо. Мы контролировали ход матча от первой до последней минуты. Забили три красивых гола. Где-то может подвела реализация, ведь мы больше создали голевых моментов. В целом хороший матч. Думаю, понравился болельщикам нашим. И самое главное мы сделали то, что должны были сделать. Мы вышли в 1/8 финала.

Оправдались ли ожидания от соперника? Ну, я уже сказал, что это приехали молодые футболисты, можно сказать, резерв команды ФК Полтава. Это их решение, я понимаю, потому что у них через два дня важный матч против Металлиста 1925, и поэтому молодежь была. Мы выполнили свою задачу. То, что нужно было сделать, мы сделали. Поэтому в хорошем настроении мы будем готовиться к матчу чемпионата Украины против Ивано-Франковского Прикарпатья.

В первом тайма удалось реализовать только один момент? Немного разочаровало, потому что футболисты спешили, футболисты не принимали правильное решение. Немного медленно работали с мячом, и нам закрывали эти зоны, и было трудно подходить к воротам. Поэтому мы сказали, что нужно улучшить игру с мячом и, самое главное, побыстрее работать с мячом. Во втором тайме вышедшие на замену футболисты добавили скорости работы с мячом. Еще больше начали создавать и забили еще два хороших мяча», – сказал Юрий Вирт.