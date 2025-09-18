В четверг, 18 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины между тернопольской «Нивой» и «Полтавой». По киевскому времени игра начнется в 18:00

Нива Тернополь

Довольно неплохой футбол показывает команда в начале сезона. Хотя выступления в Первой лиге тернополяне начали не очень удачно – в 1-м туре коллектива было присуждено техническое поражение в поединке против «Черноморца» из-за участия в матче незаявленного игрока (тем не менее, клуб все равно проиграл матч со счетом 2:1). Однако дальше «Нива» смогла победить «Пробой», «Металлург» и «Викторию», а также сыграть вничью с «Ингульцем» и «Агробизнесом». На данный момент у тернополян 11 зачетных пунктов и занимает 5-е место турнирной таблицы чемпионата.

В 1/32 финала Кубка Украины «Нива» без проблем обыграла второлиговый «Реал-Фарма» со счетом 3:0.

СК Полтава

Дебютант текущего сезона УПЛ стартовал в чемпионате не слишком уверенно. «Полтава» уже проиграла «Руху», «Кудровке» и «Заре», сыграла вничью с «Карпатами» и смогла одолеть ровенский «Верес». С 4 баллами на счету команда занимает 13-ю строчку турнирной таблицы.

В 1/32 финала Кубка Украины клуб разгромил любительский «Iron» со счетом 1:5.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Нивы» продолжается уже 6 поединков подряд.

«СК Полтава» пропустила 10 голов в текущем сезоне УПЛ – 2-й худший результат среди всех команд.

«Нива» забивала первой в 5 из 6 последних играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.79.