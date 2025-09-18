Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нива – Полтава – 3:0. Как хозяева забивали команде из УПЛ. Видео голов
Кубок Украины
Нива Тернополь
18.09.2025 18:00 – FT 3 : 0
Полтава
Кубок Украины
18 сентября 2025, 20:51 | Обновлено 18 сентября 2025, 21:02
Нива – Полтава – 3:0. Как хозяева забивали команде из УПЛ. Видео голов

Подопечные Юрия Вирта разгромили соперника и завоевали путевку в 1/8 финала Кубка Украины

Нива – Полтава – 3:0. Как хозяева забивали команде из УПЛ. Видео голов
ФК Нива Тернополь

В четверг, 18 сентября, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились тернопольская «Нива» и «Полтава».

Команды сыграли на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Юрия Вирта разгромили соперника из Премьер-лиги со счетом 3:0 и завоевали путевку в 1/8 финала Кубка Украины. Результативными действиями в составе тернопольского клуба отметились Резепов, Михальчук и Давыдов.

Кубок Украины, 1/16 финала. 18 сентября

Нива Тернополь Полтава 3:0

Голы: Резепов, 39, Михальчук, 75, Давыдов, 87

Видеообзор матча:

Видеозапись матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Давыдов (Нива Тернополь).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Милан Михальчук (Нива Тернополь).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Резепов (Нива Тернополь), асcист Юрий Тлумак.
Кубок Украины по футболу Нива Тернополь Полтава видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
