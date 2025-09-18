В четверг, 18 сентября, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились тернопольская «Нива» и «Полтава».

Команды сыграли на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Подопечные Юрия Вирта разгромили соперника из Премьер-лиги со счетом 3:0 и завоевали путевку в 1/8 финала Кубка Украины. Результативными действиями в составе тернопольского клуба отметились Резепов, Михальчук и Давыдов.

Кубок Украины, 1/16 финала. 18 сентября

Нива Тернополь – Полтава – 3:0

Голы: Резепов, 39, Михальчук, 75, Давыдов, 87

Видеообзор матча:

Видеозапись матча: