Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спортинг отгрузил 4 мяча Кайрату в Лиге чемпионов. Дубль оформил Тринкау
Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
18.09.2025 22:00 – FT 4 : 1
Кайрат
Лига чемпионов
Спортинг отгрузил 4 мяча Кайрату в Лиге чемпионов. Дубль оформил Тринкау

Команда из Казахстана неудачно дебютировала в главном еврокубке

Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Португальский Спортинг разгромил Кайрат из Казахстана (4:0) на домашней арене Жозе Алваладе в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме у Спортинга пенальти не реализовал, но Тринкау вывел Спортинг вперед на 44-й минуте (1:0)

Хозяева поля забили три гола за три минуты во втором тайме. Тринкау оформил дубль, также отличились Алиссон Сантос и Жеовани Кенда (4:0).

Гости забили гол престижа усилиями Эдмилсона Сантоса на 86-й минуте.

Спортинг одержал победу со счетом 4:1 и взял три очка на старте основного раунда Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1-й тур. 18 сентября

22:00. Спортинг (Португалия) – Кайрат (Казахстан) – 4:1

Голы: Тринкау, 44, 65, Алиссон Сантос, 67, Жеованни Кенда, 68 – Эдмилсон Сантос, 86

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Эдмилсон (Кайрат), асcист Рикардиньо.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Жеовани Кенда (Спортинг Лиссабон), асcист Хидемаса Морита.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантос (Спортинг Лиссабон), асcист Жеовани Кенда.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон), асcист Иван Фреснеда.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон), асcист Георгий Кочорашвили.
Таблица Лиги чемпионов после 1-го тура. Победы Барселоны и Ман Сити
Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии
Айнтрахт уничтожил Галатасарай в Лиге чемпионов
Спортинг Лиссабон Кайрат Алматы видео голов и обзор Лига чемпионов Франсишку Тринкау Жеовани Кенда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
