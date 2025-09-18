Спортинг отгрузил 4 мяча Кайрату в Лиге чемпионов. Дубль оформил Тринкау
Команда из Казахстана неудачно дебютировала в главном еврокубке
18 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Португальский Спортинг разгромил Кайрат из Казахстана (4:0) на домашней арене Жозе Алваладе в Лиссабоне.
В первом тайме у Спортинга пенальти не реализовал, но Тринкау вывел Спортинг вперед на 44-й минуте (1:0)
Хозяева поля забили три гола за три минуты во втором тайме. Тринкау оформил дубль, также отличились Алиссон Сантос и Жеовани Кенда (4:0).
Спортинг одержал победу со счетом 4:1 и взял три очка на старте основного раунда Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1-й тур. 18 сентября
22:00. Спортинг (Португалия) – Кайрат (Казахстан) – 4:1
Голы: Тринкау, 44, 65, Алиссон Сантос, 67, Жеованни Кенда, 68 – Эдмилсон Сантос, 86
