Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг – Кайрат – 4:1. Разгром дебютантов ЛЧ. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
18.09.2025 22:00 – FT 4 : 1
Кайрат
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 01:17 | Обновлено 19 сентября 2025, 01:26
397
0

Спортинг – Кайрат – 4:1. Разгром дебютантов ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура квалификации Лиги чемпионов

19 сентября 2025, 01:17 | Обновлено 19 сентября 2025, 01:26
397
0
Спортинг – Кайрат – 4:1. Разгром дебютантов ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в 22:00 прошел матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Португальский Спортинг разгромил Кайрат из Казахстана (4:0) на домашней арене Жозе Алваладе в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме у Спортинга не реализовал пенальти Мортен Юльманд, но Тринкау вывел Спортинг вперед на 44-й минуте (1:0).

Хозяева поля забили три гола за три минуты во втором тайме. Тринкау оформил дубль, также отличились Алиссон Сантос и Жеовани Кенда (4:0).

Гости забили гол престижа усилиями Эдмилсона Сантоса на 86-й минуте.

Спортинг одержал победу со счетом 4:1 и взял три очка на старте основного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1-й тур. 18 сентября

22:00. Спортинг (Португалия) – Кайрат (Казахстан) – 4:1

Голы: Тринкау, 44, 65, Алиссон Сантос, 67, Жеованни Кенда, 68 – Эдмилсон Сантос, 86

Незабитый пенальти: Мортен Юльманд, 21 (Спортинг)

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Эдмилсон (Кайрат), асcист Рикардиньо.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Жеовани Кенда (Спортинг Лиссабон), асcист Хидемаса Морита.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантос (Спортинг Лиссабон), асcист Жеовани Кенда.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон), асcист Иван Фреснеда.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон), асcист Георгий Кочорашвили.
По теме:
ВИДЕО. В чемпионате Саудовской Аравии стартовали матчи третьего тура
Лерой Сане и Джан Узун вошли в историю Лиги чемпионов
Матч Спортинг – Кайрат вошел в историю Лиги чемпионов
Спортинг Лиссабон Кайрат Алматы Лига чемпионов видео голов и обзор Франсишку Тринкау Жеовани Кенда Мортен Юльманд пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии
Футбол | 18 сентября 2025, 23:59 7
Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии
Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии

Каталонцы переиграли сорок со счетом 2:1 в первом туре главного еврокубка

Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18 сентября 2025, 17:31 57
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба

В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»

Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Футбол | 18.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Футбол | 18.09.2025, 07:54
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
ВИДЕО. Вдова эк-тренера сборной Украины на пилоне. Огонь
Футбол | 19.09.2025, 01:54
ВИДЕО. Вдова эк-тренера сборной Украины на пилоне. Огонь
ВИДЕО. Вдова эк-тренера сборной Украины на пилоне. Огонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 12
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
Эвертон получил предложение о трансфере Миколенко от топового клуба
17.09.2025, 00:02 1
Футбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем