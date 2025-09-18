Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг – Кайрат. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Лига Чемпионов
Спортинг Лиссабон
18.09.2025 22:00 - : -
Кайрат
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 10:59 | Обновлено 18 сентября 2025, 11:30
40
0

Спортинг – Кайрат. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 18 сентября в 22:00 матч основного раунда ЛЧ

18 сентября 2025, 10:59 | Обновлено 18 сентября 2025, 11:30
40
0
Спортинг – Кайрат. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Португальский Спортинг принимает Кайрат из Казахстана на домашней арене Жозе Алвеладе в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, составлена единая таблица на 36 клубов.

Спортинг получил право играть в ЛЧ благодаря триумфу в чемпионате Португалии.

Кайрат успешно прошел сложную квалификацию из 4 раундов, победив Олимпию из Любляны (1:1, 2:0), финский КуПС (0:2, 3:0), Слован из Братиславы (1:0, 0:1, пен. 4:3) и шотландский Селтик (0:0, 0:0, пен. 3:2).

Спортинг – Кайрат. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.

Спортинг – Кайрат
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ньюкасл – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
39-летний тинейджер, Кейн – вездесущий. 14 мыслей про матч Баварии и Челси
Копенгаген – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Лига чемпионов Спортинг Лиссабон Кайрат Алматы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брагару пояснил, почему не заиграл в Динамо, заговорив о Шовковском
Футбол | 18 сентября 2025, 12:11 0
Брагару пояснил, почему не заиграл в Динамо, заговорив о Шовковском
Брагару пояснил, почему не заиграл в Динамо, заговорив о Шовковском

Максим заявил, что у каждого тренера свое видение

Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Футбол | 17 сентября 2025, 15:25 8
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина

Во время матча на поле находились одновременно восемь легионеров криворожского клуба

Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Теннис | 17.09.2025, 16:44
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном
Футбол | 18.09.2025, 09:35
Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном
Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном
Известный украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА
Футбол | 17.09.2025, 13:51
Известный украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА
Известный украинский клуб получил трансферный бан от ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 5
Бокс
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 8
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем