Спортинг Лиссабон

18 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Португальский Спортинг принимает Кайрат из Казахстана на домашней арене Жозе Алвеладе в Лиссабоне.

Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, составлена единая таблица на 36 клубов.

Спортинг получил право играть в ЛЧ благодаря триумфу в чемпионате Португалии.

Кайрат успешно прошел сложную квалификацию из 4 раундов, победив Олимпию из Любляны (1:1, 2:0), финский КуПС (0:2, 3:0), Слован из Братиславы (1:0, 0:1, пен. 4:3) и шотландский Селтик (0:0, 0:0, пен. 3:2).

Спортинг – Кайрат. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.