Тренер Спортинга: «Проснулись слишком поздно, но всё равно одержали победу»

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал домашний матч против «Кайрата» в первом туре Лиги чемпионов. Столичная команда Португалии не испытала проблем и разгромила соперника со счетом 4:1.

– Какие выводы вы делаете из этой игры?

– Выводы такие: прежде всего мы действовали компетентно. Было заметно некоторое пассивное поведение, не все были на полную свежесть, но это нормально – мы должны уметь с этим справляться. В первом тайме мы создавали несколько моментов для взятия ворот, но не реализовали их, что вызвало некоторое беспокойство. Мы позволяли сопернику действовать через контратаки, что делало игру опасной. Нам нужно было больше спокойствия и контроля игры в атаке. Если бы мы реализовали пенальти, игра могла бы пойти иначе. Благодаря качеству Тринкао мы забили первый гол и завершили первый тайм.

Во втором тайме мы начали плохо, были очень пассивны первые 10 минут. Потом переключились и «проснулись». Стали более интенсивными, конкурентоспособными, принимали более чёткие решения и забивали голы естественно. Игроки, которые вышли вместо других, также добавили положительной энергии. В последние 10 минут активность снова немного упала, и мы пропустили гол. Но главное – мы действовали компетентно и достигли самого важного: победы.

– Что скажете о выступлениях Квенды и Тринкао?

– Индивидуальное качество обоих игроков – чрезвычайно высокое. Для меня важно понимать, что они дают команде, и в коллективе они делают очень много. Тринкао меня не удивил, я рад за него, но ему нужно давать ещё больше, не только забивать голы. Что касается Квенды, он делает то, что всегда делал. В начале сезона тренер не давал ему много игрового времени.

– Игроки думали о том, чтобы экономить силы?

– Не думаю, что это вопрос к игрокам, потому что группа всегда демонстрирует фантастическую отдачу, даже когда утомлена. Это скорее индивидуальные ощущения, которые естественны при плотном графике матчей. Усталость появляется из-за большого количества проведённых минут. Сегодня я делал акцент на усилиях и отдаче, что даже отражено в девизе «Спортинга». Коллектив не должен был входить в пассивность – мы видели хороший пример этого два дня назад в матче «Бенфика» – «Карабах».

– Вы довольны глубиной состава команды?

– Я всегда говорил, что доволен своим составом и больше не могу доказывать, что доверяю всем остальным. Они ежедневно демонстрируют фантастическую отдачу. Это большая группа товарищей, дружных по духу, которые поддерживают друг друга, и все признают высокий уровень друг друга.

– Каков был план, чтобы преодолеть трудности?

– План заключался в том, чтобы немного «освежить» игру, потому что мы ощущали, что энергия была не на нужном уровне. У некоторых игроков её не хватало. Мы больше ошибались в принятии решений, чем обычно. Освежение сработало хорошо, потому что игроки вышли с хорошей энергией, с интенсивностью, и мы значительно улучшили игру. Я был доволен теми, кто вышел на поле.

– Команда боялась, что повторится то, что произошло на «Да-Луж»? Моуринью усложняет завоевание триумфа в чемпионате?

– Мы даже не думали о другом матче. Это могло бы лишь вызвать тревогу из-за того, что происходило в игре, потому что мы не могли забить. Ничего больше. Моуринью? Рад возможности противостоять великому тренеру. Это вызов в этом смысле, но что касается целей – ничего не меняется.