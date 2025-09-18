Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спортинг – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
18.09.2025 22:00 - : -
18 сентября 2025, 10:42
Спортинг – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву

18 сентября на Да Луш пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Спортинг Лиссабон встретится с Кайратом. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Команда при Амориме стала чемпионом страны. Когда примерно год назад, уже в разгар сезона, Рубена переманили позориться в Манчестер, его подопечные сначала слегка просели, и даже уступили соседней Бенфике в Кубке Лиги. Но в итоге смогли опередить ее как в Примейре, так и в португальском кубке, оформив золотой дубль.

Во многом козырем были голы Дьекереша, но тот буквально заставил себя продать в Арсенал. В целом, пока что и без него получается неплохо, и львиная часть матчей выигрывается. Но это там, где брать по три очка стало обязательной программой. Оба поединка против главных соперников были проиграны. Сначала в Суперкубке обладатель дубля уступил 0:1 Бенфике. А в рамках Примейры дома уступил Порту.

Клуб фактически сейчас переписывает свою историю. Нет, были и раньше достижения, начиная еще с советских времен. И чемпионский титул, взятый в прошлом году, был уже не первым. Кстати, есть шансы его сохранить, по крайней мере, на данный момент удается лидировать в местной Премьер-Лиге.

Но что для команды впервые, это основной раунд Лиги чемпионов. Хотя путь туда получился долгим и довольно непростым. Уже то, что казахи в середине лета выбили Олимпию, выглядело сенсацией. Но потом они справились и с КуПС, и с братиславским Слованом. А против Селтика сыграли максимально прагматично. Обе встречи было сведено к нулевым ничьим, после чего вышло победить в послематчевых пенальти. Очевидно, что и в Лиссабон аутсайдер приехал отбиваться.

Это первый матч клубов, что базируются на таком громадном расстоянии друг от друга.

Букмекерские конторы считают интригу нулевой. Но с учетом того, что гости наглухо закроются, берем ставку на данный футбольный поединок в виде забьют тотал меньше 4,0 голов (коэффициент - 1,62).

