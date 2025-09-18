Последний шанс Лупашка: во Львове говорят о Лужном

Когда в начале лета 2023 года Мирон Маркевич возглавил «Карпаты», во Львове к этому отнеслись с оптимизмом. Это и неудивительно, ведь специалист такого калибра, да еще и свой, проверенный – что еще было нужно для будущих турнирных свершений «зелено-белых»? И они не заставили себя ждать. В сезоне-2023/24, который «Карпаты» проводили в первой лиге, команде удалось мощно преодолеть турнирную дистанцию из почти трех десятков матчей, проиграв только в трех из них. Интересно, что два поражения пришлись на игры с «Ингульцем», который тогда возглавлял Владислав Лупашко. По иронии судьбы, менее чем через месяц после заключительного поединка чемпионата, в котором львовяне уступили в гостях «Ингульцу», этот начинающий тренер будет назначен на роль рулевого «Карпат» U-19. Уже тогда во Львове начали распространяться слухи, что бросить роль главного тренера у Петра ради работы с молодежным составом другого клуба Лупашко пришлось не просто так. Знающие тонкости подобных ситуаций болельщики «Карпат» расценили это как своеобразный месседж Маркевичу: «Мирону Богдановичу приготовиться!». И действительно, опытный специалист, который привел родную команду к бронзе чемпионата Украины и участию в финалах национального Кубка, стал испытывать в работе дискомфорт. Уже потом, вынужденно покинув «Карпаты», он дал понять, что интриги, которые имели место в клубе, сделали невозможным его дальнейшее пребывание в нем. И ровно через месяц то, что в течение года строил Маркевич, перешло в руки другого человека. Как нетрудно догадаться – Владислава Лупашко. Вместе с обновленным штабом, в который вошли и люди, приехавшие из разных городов Украины, он стартовал в сезоне-2024/25 в Премьер-лиге. Во многом благодаря наработкам и кадровому багажу, оставшемуся от Мирона Маркевича, а также зимнему усилению в лице ряда квалифицированных игроков «Руха», «Карпатам» удалось финишировать на шестом месте.

Однако теперь во Львове в будущее смотрят с настороженностью. Футбольная общественность обеспокоена: старт нынешнего сезона показал, что в футбольном организме под названием «Карпаты» не все в порядке. В пяти турах команда ни разу не побеждала: одно поражение и четыре ничьи. Поэтому вполне можно понять владельца клуба Владимира Матковского, который тратит немалые средства на содержание главной спортивной визитовки города Льва. Часть из них идет и на трансферы – в частности, покупку легионеров. А их в «Карпатах» за последние два года было заявлено более десяти – из Бразилии, Аргентины, Франции, Испании, Эквадора, Молдовы.

Так вот, вкладывая деньги, владелец полон честолюбивых амбиций – видеть свое детище в верхней части турнирной таблицы. Но вместо этого «Карпаты» плетутся в нижней, лишь на одно очко опережая три последние команды – «Рух», «Александрию» и «Эпицентр».

А между тем во Львове все чаще стали ходить разговоры о возможных изменениях на тренерском мостике. Да и в информационном пространстве «зелено-белые» сейчас тоже не обделены вниманием. Недавно появилась информация о том, что господин Матковский дал Лупашку два матча на исправление ситуации. Один из них уже был сыгран: в нем «Карпаты» в очередной раз сыграли вничью – на этот раз на своем поле с «Полтавой», 1:1. А до следующей игры чемпионата, которая состоится в следующий понедельник в Киеве с «Оболонью», львовян ждет кубковая встреча 1/8 финала с «Буковиной» в Черновцах. Можно себе представить, какое значение она будет иметь для обоих коллективов. Понятно, что для Владислава Лупашко и его ассистентов это может быть последним шансом, а вот для перволиговой команды Сергея Шищенко – подтверждением своих амбиций по поводу способности бороться на равных с представителем УПЛ. Ведь ни для кого не секрет, что «Буковина» уже не первый сезон нацелена на возвращение в элиту.

Кроме футбольной составляющей, этот матч имеет еще и другой подтекст. В главном городе Буковинского края считают, что кубковое противостояние станет своеобразным заочным соперничеством между амбициозными руководителями обоих клубов: черновицкого – Владимира Дубинского и львовского – Владимира Матковского.

Как стало известно Sport.ua, тем временем в футбольных кругах Львова болельщики размышляют над тем, кто в случае отставки Владислава Лупашко может стать у руля «Карпат». Устав от иностранцев и соотечественников-варягов, которые далеко не всегда отличаются максимальной эффективностью в работе, в выборе делается акцент на совокупность многих факторов – авторитет, опыт и причастность к львовскому или западноукраинскому футболу.

– По мнению многих моих коллег из когорты львовских болельщиков, оптимальной кандидатурой является Олег Лужный, – убежден болельщик «Карпат» с более чем 30-летним стажем Мирон Лозовой. – Он обладает всеми названными факторами, а о его харизме всем хорошо известно. Этот человек прошел школу Валерия Лобановского, играл не только в киевском «Динамо», сборных СССР, Украины, но и у Арсена Венгера в лондонском «Арсенале». Почти везде благодаря своему неоспоримому авторитету Лужный избирался капитаном команды. Он имеет опыт и в тренерской работе, а сейчас является вице-президентом УАФ. Когда-то Олег Лужный играл в СКА «Карпаты», был тренером-консультантом. Пожалуй, пришло время помочь «Карпатам» в новой роли.

Высказал свое мнение о кандидатуре Олега Лужного и один из легендарных игроков львовских «Карпат» 60-х – 70-х годов, капитан команды Игорь Кульчицкий.

– Пока что смены тренера нет, но если у команды результатов совсем не будет, то разве что тогда будут рассматривать его кандидатуру, – сказал он. – Но вот я не знаю, захочет ли Лужный идти в «Карпаты» – он любит, когда команда играет и показывает результаты. А вот в киевское «Динамо» он бы пошел. Но как бы там ни было, его кандидатура в львовском клубе наверняка была бы рассмотрена.

Когда о Олеге Лужном как возможном кандидате на роль руководителя «Карпат» корреспондент Sport.ua спросил у Виталия Кварцяного, который дал ему путевку в большой футбол, тот для убедительности использовал выражение из известной комедии.

– Отвечу фразой одной из героинь фильма «12 стульев»: «Железо!», – улыбаясь, сказал он. – Во-первых, Лужный – патриот львовского края, а во-вторых, он всю жизнь разговаривал на украинском языке. Вот только вряд ли он сейчас в «Карпаты» пойдет, я так думаю. Почему? Дело в том, что ему давно должны были предложить возглавить львовскую команду. Когда у руля «Карпат» стоял Мирон Маркевич, то я убежден, что это было абсолютно правильное решение. Этот опытный специалист сразу же доказал, как нужно добиваться результата. Олег Лужный тоже умеет работать на сто процентов. На сто процентов отдать себя этой работе, как и на сто процентов заставить отдать себя ей всех тех, кто находится в его подчинении. Но Олега Романовича должны понимать, потому что характер у него не простой – требовательный, с акцентом на справедливость. Ведь это главное в любом деле. А Лужный любит справедливость. В нашем футболе, когда нередко возникают те или иные непонятные ситуации, как, например, в одном эпизоде судьи дают пенальти, а в другом, похожем – нет, нужно быть непоколебимым и стойким. Лужный – трудяга, который имеет свое видение и хорошо знает все тонкости футбола. Он имеет бесспорный авторитет, к тому же, несмотря на все свои заслуги и возможности где-то ими похвастаться, остается скромным. Этот человек привык называть вещи своими именами, и это очень важно. С Олегом Лужным мы вместе работали, и он тогда всегда прислушивался к советам и рекомендациям. Мы с ним одного мнения: любим откровенность в общении и жить, не обманывая окружающих. А это крайне важно. Лично я президента «Карпат» Владимира Матковского не знаю. Однако слышал, сколько он сделал для развития клуба. Убежден, что он будет чувствовать того тренера, который является справедливым. Справедливым как по отношению к футболистам, к игровым и тренировочным особенностям, так и к жизненному и психологическому состоянию между игроками и работниками клуба. Лужный – настоящий профессионал, он хорошо знает, что мелочей в футболе не бывает.