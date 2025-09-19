Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Кубок Билли Джин Кинг
19 сентября 2025, 01:01 | Обновлено 19 сентября 2025, 01:19
348
0

Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК

Полуфинальное матчевое противостояние чемпионата мира по теннису состоится 19 сентября

19 сентября 2025, 01:01 | Обновлено 19 сентября 2025, 01:19
348
0
Все зависит от Свитолиной? Италия vs Украина. Прогноз и анонс на матч КБДК
Коллаж Sport.ua

19 сентября состоится матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

Для обеих команд это будет второй поединок на неофициальном чемпионате мира по теннису этого года, который проходит в китайском городе Шэньчжэнь. Время начала первой игры – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Sport.ua проведет видеотрансляцию противостояния Италия – Украина!

Сборная Украины

Украинки дебютировали в финальной части Кубка Билли Джин Кинг с победы над командой Испании со счетом 2:0. Сине-желтые выиграли оба одиночных матча – Марта Костюк переиграла Джессику Бузас Манейро, а Элина Свитолина справилась с Паулой Бадосой.

Оба поединка получились достаточно нервными. Но если Марта решила все в двух сетах, то Элине пришлось оформлять камбек после проигранной первой партии. Несмотря на сложности, обе украинки провели хорошие и качественные матчи, а ненужные ошибки можно оправдать нервами и напряжением.

Отдельно хочется отметить влияние капитана нашей сборной Ильи Марченко на Костюк. Марта практически не психовала и не позволяла эмоциям взять верх, хотя были моменты, когда такое могло произойти. В итоге спокойствие сыграло на руку. Респект капитану, респект Марте.

А теперь к самому интересному. В противостоянии с Италией все зависит от Свитолиной! Конечно, Костюк должна выиграть свой матч либо против Элизабетты Коччаретто, либо против Лючии Бронцетти. Но тут даже, наверное, можно использовать слово «обязана», а не «должна». Класс соперниц разный, Марта будет однозначным фаворитом, и, надеюсь, она не проиграет самой себе. Ведь, как и отмечает сама Костюк, все в голове. Allez!

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины по теннису

Относительно Элины. Матч против Жасмин Паолини будет ключевым в этом противостоянии. Ведь если предположить, что все будет решаться в парной игре, в поединке тандемов сестер Киченок и Паолини / Эррани – пистолет к виску – сделал бы ставку на итальянок. Но, как и против Испании, все можно решить в одиночных встречах, не так ли?

Свитолина играла против Паолини дважды – дважды в 2025 году. Обе встречи были очень драматичными и в обоих играх Элина отдала первый сет. Вначале года, в 1/16 финала Australian Open, после проигранной первой партии 2:6 Свитолина взяла второй сет 6:4, а в третьем повесила Жасмин баранку. На Ролан Гаррос был еще более захватывающий камбек – Свитолина ушла с 1:4, 3:5 и трех матчболов (два на подаче в 10-м гейме и один на приеме на тай-брейке) во второй партии. В третьем сете был прописан «багет» – 6:1.

Сомневаюсь, что завтра в Шэньчжэне будет проще, но у меня хорошие ожидания от предстоящей борьбы. На Australian Open Элина только возвращалась в Тур после операции и это была ее первая серьезная соперница в Мельбурне. А на Ролан Гаррос украинка играла в теннис Жасмин (ну, и в итоге выиграла!) – Паолини строит свою игру на качестве и попытке заставить оппонентку устать, измотаться. В Париже Свитолина не рисковала, не пыталась быстро завершить розыгрыши. Играла как идет игра, это призвело к проблемам, потому что Паолини по статистике выигрывала чуть больше поинтов вплоть до 6:5 на тай-брейке благодаря такому привычному ходу матча.

Элина точно сделает выводы. Она точно понимает всю ответственность и у меня есть большая вера в нее, как и против Бадосы. Возможно, такой оптимизм подкреплен историческим выходом в полуфинал, но разве это плохо? Вперед, Элина, вперед, Украина!

Ну и немного про пару. Тандем Паолини и Эррани действительно крут. Но Жасмин, в случае победы над Элиной, придется играть два матча подряд, поэтому у Свитолиной точно есть задача минимум – заставить Жасмин выложиться полностью. А там, гляди, и сестры Киченок «хлопнут» Паолини и Эррани.

Коллаж Sport.ua. Элина Свитолина и Марта Костюк

Сборная Италии

К слову, действующие чемпионки. Уже выше упомянуты некоторые факты касательно Паолини, поэтому разбор итальянской сборной не будет большим. Но что точно хочется сказать – пусть вас не вводит в заблуждение 2:0 против Китая. Это было очень и очень неуверенно и слабо, хотя должно было быть как раз наоборот.

Отсутствие толкового второго номера играет злую шутку. Я понимаю, что в прошлом году в абсолютно точно таком же составе итальянки взяли трофей. Но там и у соперниц не было качественной второй теннисистки. Правда, Бронцетти все же обыграла тогда Линетт. Но не важно – Украина после США точно самая сильная в соотношении первого и второго номера сборной по сравнению к другим командам. И Лючия, и Коччаретто будут явными андердогами против Костюк. К слову, Элизабетта дважды за карьеру уже проигрывала Марте, пускай и аж в 2023.

Теперь что касается противостояния с Китаем. Можно сколько угодно говорить про поддержку трибун, но почему же она тогда не сработала, когда китаянки подавали на оба матча?:) Нервы? А до потенциально последнего гейма нервов не было? Италия слабо стартовала и это факт, нет никакой гениальности у Китая. Юань Юэ во второй и третьем сетах упустила преимущество с 5:2 против Коччаретто, а Ван Синьюй не реализовала 5:3 во второй партии против Паолини и 4:2 в третьей.

Китай наглядно показал, что против Италии можно и нужно играть, и мог закрывать 2:0, без перехода в парный поединок. Это ни в коем случае не говорит о том, что итальянки слабые и условная Костюк одной левой обыграет Коччаретто / Бронцетти. Даже наоборот, смотрите какой характер Элизабетта показала против Юань Юэ! Но это точно говорит о том, что в первую и последнюю очередь все зависит от самих украинок. Не проиграть себе же – вот главная задача.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Италии по теннису

Прогноз

Как и в матче с Испанией, я верю в том, что наши девушки выбьют соперниц по итогам двух одиночных матчей. Тут либо 2:0 в пользу Украины, либо 2:1 в пользу Италии. На моей патриотической и оптимистической чаше весов первый вариант более реален.

Победа сборной Украины за коэффициент 1.83.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бетис – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Италия – Украина – 3:0. Битва за плей-офф с чемпионами. Видеообзор матча
Капитан сборной Украины пояснил провал на ЧМ-2025: «Я недоволен»
женская сборная Украины по теннису женская сборная Италии по теннису Италия - Украина Кубок Билли Джин Кинг Элина Свитолина Марта Костюк Людмила Киченок Надежда Киченок Илья Марченко Юлия Стародубцева Жасмин Паолини Сара Эррани Лючия Бронцетти Элизабетта Коччаретто прогнозы прогнозы на теннис статьи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 18 сентября 2025, 03:49 8
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины

Ироничный момент в Кубке Украины

ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Футбол | 18 сентября 2025, 06:55 63
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»

Генеральный директор донецкого Шахтера высказался по поводу судейства

«У них спросите». Ребров отреагировал на интерес со стороны Панатинаикоса
Футбол | 18.09.2025, 18:33
«У них спросите». Ребров отреагировал на интерес со стороны Панатинаикоса
«У них спросите». Ребров отреагировал на интерес со стороны Панатинаикоса
Украина – среди лучших. Определены пары 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
Теннис | 18.09.2025, 17:19
Украина – среди лучших. Определены пары 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
Украина – среди лучших. Определены пары 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Футбол | 18.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
17.09.2025, 03:22 2
Бокс
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 18
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 12
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем