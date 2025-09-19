19 сентября состоится матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

Для обеих команд это будет второй поединок на неофициальном чемпионате мира по теннису этого года, который проходит в китайском городе Шэньчжэнь. Время начала первой игры – 12:00 по Киеву.

Сборная Украины

Украинки дебютировали в финальной части Кубка Билли Джин Кинг с победы над командой Испании со счетом 2:0. Сине-желтые выиграли оба одиночных матча – Марта Костюк переиграла Джессику Бузас Манейро, а Элина Свитолина справилась с Паулой Бадосой.

Оба поединка получились достаточно нервными. Но если Марта решила все в двух сетах, то Элине пришлось оформлять камбек после проигранной первой партии. Несмотря на сложности, обе украинки провели хорошие и качественные матчи, а ненужные ошибки можно оправдать нервами и напряжением.

Отдельно хочется отметить влияние капитана нашей сборной Ильи Марченко на Костюк. Марта практически не психовала и не позволяла эмоциям взять верх, хотя были моменты, когда такое могло произойти. В итоге спокойствие сыграло на руку. Респект капитану, респект Марте.

А теперь к самому интересному. В противостоянии с Италией все зависит от Свитолиной! Конечно, Костюк должна выиграть свой матч либо против Элизабетты Коччаретто, либо против Лючии Бронцетти. Но тут даже, наверное, можно использовать слово «обязана», а не «должна». Класс соперниц разный, Марта будет однозначным фаворитом, и, надеюсь, она не проиграет самой себе. Ведь, как и отмечает сама Костюк, все в голове. Allez!

Относительно Элины. Матч против Жасмин Паолини будет ключевым в этом противостоянии. Ведь если предположить, что все будет решаться в парной игре, в поединке тандемов сестер Киченок и Паолини / Эррани – пистолет к виску – сделал бы ставку на итальянок. Но, как и против Испании, все можно решить в одиночных встречах, не так ли?

Свитолина играла против Паолини дважды – дважды в 2025 году. Обе встречи были очень драматичными и в обоих играх Элина отдала первый сет. Вначале года, в 1/16 финала Australian Open, после проигранной первой партии 2:6 Свитолина взяла второй сет 6:4, а в третьем повесила Жасмин баранку. На Ролан Гаррос был еще более захватывающий камбек – Свитолина ушла с 1:4, 3:5 и трех матчболов (два на подаче в 10-м гейме и один на приеме на тай-брейке) во второй партии. В третьем сете был прописан «багет» – 6:1.

Сомневаюсь, что завтра в Шэньчжэне будет проще, но у меня хорошие ожидания от предстоящей борьбы. На Australian Open Элина только возвращалась в Тур после операции и это была ее первая серьезная соперница в Мельбурне. А на Ролан Гаррос украинка играла в теннис Жасмин (ну, и в итоге выиграла!) – Паолини строит свою игру на качестве и попытке заставить оппонентку устать, измотаться. В Париже Свитолина не рисковала, не пыталась быстро завершить розыгрыши. Играла как идет игра, это призвело к проблемам, потому что Паолини по статистике выигрывала чуть больше поинтов вплоть до 6:5 на тай-брейке благодаря такому привычному ходу матча.

Элина точно сделает выводы. Она точно понимает всю ответственность и у меня есть большая вера в нее, как и против Бадосы. Возможно, такой оптимизм подкреплен историческим выходом в полуфинал, но разве это плохо? Вперед, Элина, вперед, Украина!

Ну и немного про пару. Тандем Паолини и Эррани действительно крут. Но Жасмин, в случае победы над Элиной, придется играть два матча подряд, поэтому у Свитолиной точно есть задача минимум – заставить Жасмин выложиться полностью. А там, гляди, и сестры Киченок «хлопнут» Паолини и Эррани.

Сборная Италии

К слову, действующие чемпионки. Уже выше упомянуты некоторые факты касательно Паолини, поэтому разбор итальянской сборной не будет большим. Но что точно хочется сказать – пусть вас не вводит в заблуждение 2:0 против Китая. Это было очень и очень неуверенно и слабо, хотя должно было быть как раз наоборот.

Отсутствие толкового второго номера играет злую шутку. Я понимаю, что в прошлом году в абсолютно точно таком же составе итальянки взяли трофей. Но там и у соперниц не было качественной второй теннисистки. Правда, Бронцетти все же обыграла тогда Линетт. Но не важно – Украина после США точно самая сильная в соотношении первого и второго номера сборной по сравнению к другим командам. И Лючия, и Коччаретто будут явными андердогами против Костюк. К слову, Элизабетта дважды за карьеру уже проигрывала Марте, пускай и аж в 2023.

Теперь что касается противостояния с Китаем. Можно сколько угодно говорить про поддержку трибун, но почему же она тогда не сработала, когда китаянки подавали на оба матча?:) Нервы? А до потенциально последнего гейма нервов не было? Италия слабо стартовала и это факт, нет никакой гениальности у Китая. Юань Юэ во второй и третьем сетах упустила преимущество с 5:2 против Коччаретто, а Ван Синьюй не реализовала 5:3 во второй партии против Паолини и 4:2 в третьей.

Китай наглядно показал, что против Италии можно и нужно играть, и мог закрывать 2:0, без перехода в парный поединок. Это ни в коем случае не говорит о том, что итальянки слабые и условная Костюк одной левой обыграет Коччаретто / Бронцетти. Даже наоборот, смотрите какой характер Элизабетта показала против Юань Юэ! Но это точно говорит о том, что в первую и последнюю очередь все зависит от самих украинок. Не проиграть себе же – вот главная задача.

Прогноз

Как и в матче с Испанией, я верю в том, что наши девушки выбьют соперниц по итогам двух одиночных матчей. Тут либо 2:0 в пользу Украины, либо 2:1 в пользу Италии. На моей патриотической и оптимистической чаше весов первый вариант более реален.

Победа сборной Украины за коэффициент 1.83.