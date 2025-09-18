Украина – среди лучших. Определены пары 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
США сыграют против Великобритании, Украина поборется против Италии
На Кубке Билли Джин Кинг 2025, который проходит в китайском городе Шэньчжэнь, определены пары 1/2 финала.
18 сентября свои матчевые противостояния выиграли сборные США и Великобритании. Американки одолели команду Казахстана, а британки справились с Японией.
Днем ранее сборная Украины со счетом 2:0 одолела Испанию и вышла на команду Италии, которая на старте плей-офф обыграла Китай.
Отметим, что в полуфинале будет только одна несеяная сборная – Украина.
Встреча Украины и Италии состоится 19 сентября, а США и Великобритания проведут противостояние 20 числа.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Италия [1] – Китай – 2:0
Испания – Украина – 0:2
Нижняя часть сетки
Казахстан – США [3] – 1:2
Япония – Великобритания [2] – 0:2
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Пары 1/2 финала
Италия [1] – Украина
США [3] – Великобритания [2]
