Украина – среди лучших. Определены пары 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг

На Кубке Билли Джин Кинг 2025, который проходит в китайском городе Шэньчжэнь, определены пары 1/2 финала.

18 сентября свои матчевые противостояния выиграли сборные США и Великобритании. Американки одолели команду Казахстана, а британки справились с Японией.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Днем ранее сборная Украины со счетом 2:0 одолела Испанию и вышла на команду Италии, которая на старте плей-офф обыграла Китай.

Отметим, что в полуфинале будет только одна несеяная сборная – Украина.

Встреча Украины и Италии состоится 19 сентября, а США и Великобритания проведут противостояние 20 числа.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Италия [1] – Китай – 2:0

Испания – Украина – 0:2

Нижняя часть сетки

Казахстан – США [3] – 1:2

Япония – Великобритания [2] – 0:2

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Пары 1/2 финала

Италия [1] – Украина

США [3] – Великобритания [2]