Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украина – среди лучших. Определены пары 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
Кубок Билли Джин Кинг
18 сентября 2025, 17:19 | Обновлено 18 сентября 2025, 17:37
1386
0

Украина – среди лучших. Определены пары 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг

США сыграют против Великобритании, Украина поборется против Италии

18 сентября 2025, 17:19 | Обновлено 18 сентября 2025, 17:37
1386
0
Украина – среди лучших. Определены пары 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine

На Кубке Билли Джин Кинг 2025, который проходит в китайском городе Шэньчжэнь, определены пары 1/2 финала.

18 сентября свои матчевые противостояния выиграли сборные США и Великобритании. Американки одолели команду Казахстана, а британки справились с Японией.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Днем ранее сборная Украины со счетом 2:0 одолела Испанию и вышла на команду Италии, которая на старте плей-офф обыграла Китай.

Отметим, что в полуфинале будет только одна несеяная сборная – Украина.

Встреча Украины и Италии состоится 19 сентября, а США и Великобритания проведут противостояние 20 числа.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Италия [1] Китай – 2:0
Испания – Украина – 0:2

Нижняя часть сетки

Казахстан – США [3] – 1:2
Япония – Великобритания [2] – 0:2

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Пары 1/2 финала

Италия [1] – Украина
США [3] – Великобритания [2]

По теме:
Сборная Великобритании выбила Японию и вышла в полуфинал КБДК-2025
Бадоса прокомментировала поражение Свитолиной в поединке Испании и Украины
Япония – Великобритания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Италии по теннису статистические расклады женская сборная Казахстана по теннису женская сборная США по теннису женская сборная Великобритании по теннису женская сборная Японии по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Бокс | 18 сентября 2025, 00:13 0
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика

Британец дал совет Итауме

Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 18:45 23
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины

Команда получит техническое поражение

Определены пары 1/4 финала многострадального турнира WTA 500 в Сеуле
Теннис | 18.09.2025, 17:55
Определены пары 1/4 финала многострадального турнира WTA 500 в Сеуле
Определены пары 1/4 финала многострадального турнира WTA 500 в Сеуле
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Футбол | 18.09.2025, 13:05
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
Скандальный матч Металлист 1925 – Шахтер. УАФ назвала судейские ошибки
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
Бокс | 17.09.2025, 22:18
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 22
Футбол
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 17
Футбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
ХОЛИФИЛД: «Возможно, это его лучший бой, но посмотрите, сколько ему лет»
17.09.2025, 23:34 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем