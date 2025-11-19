Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
19 ноября 2025, 15:43 | Обновлено 19 ноября 2025, 15:47
United Cup 2026. Результаты жеребьевки. Кто сыграет на командном турнире?

Соревнования пройдут со 2 по 11 января в австралийских городах Перт и Сидней

19 ноября 2025, 15:43 | Обновлено 19 ноября 2025, 15:47
United Cup 2026. Результаты жеребьевки. Кто сыграет на командном турнире?
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября состоялась жеребьевка командного турнира United Cup 2026, который пройдет со 2 по 11 января в австралийских городах Перт и Сидней.

В соревнованиях примут участие 18 сборных, за которые будут выступать как женщины, так и мужчины.

18 команд распределены на шесть групп, в каждой из которых сыграют по три сборные. В четвертьфиналы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Результаты жеребьевки:

  • Группа А: США, Испания, Аргентина
  • Группа B: Канада, Бельгия, Китай
  • Группа С: Италия, Франция, Швейцария
  • Группа D: Австралия, Чехия, Норвегия
  • Группа E: Великобритания, Греция, Япония
  • Группа F: Германия, Польша, Нидерланды

В перте пройдут матчевые противостояния групп А, С, Е. В Сиднее пройдут поединки групп B, D и F.

Каждое противостояние будет состоять из одного мужского и одного женского одиночного матча, а также одной смешанной парной встречи. Для общей победы необходимо набрать два очка. Действующими чемпионами являются американцы.

Предварительные заявки сборных на Unined Cup 2026:

США

Мужчины (ATP)

  • Тейлор Фритц – 6
  • Маккензи Макдональд – 113
  • Кристиан Харрисон – 15* (парный рейтинг)

Женщины (WTA)

  • Коко Гауфф – 3
  • Варвара Лепченко – 154
  • Николь Мелихар-Мартинес – 18* (парный рейтинг)

Канада

Мужчины (ATP)

  • Феликс Оже-Альяссим – 8
  • Алексис Галарно – 189
  • Клив Харпер – 85* (парный)

Женщины (WTA)

  • Виктория Мбоко – 18
  • Кайла Кросс – 241
  • Габриэла Дабровски – 10* (парный)

Италия

Мужчины (ATP)

  • Флавио Коболли – 22
  • Андреа Пеллегрино – 140
  • Андреа Вавассори – 14* (парный)

Женщины (WTA)

  • Жасмин Паолини – 8
  • Нурия Бранкаччо – 152
  • Сара Эррани – 3* (парный)

Австралия

Мужчины (ATP)

  • Алекс де Минаур – 7
  • Джейсон Кублер – 190
  • Джон-Патрик Смит – 45* (парный)

Женщины (WTA)

  • Майя Джойнт – 32
  • Мэддисон Инглис – 175
  • Сторм Хантер – 3* (парный рейтинг)

Великобритания

Мужчины (ATP)

  • Джек Дрейпер – 10
  • Билли Харрис – 124
  • Ллойд Глассул – 1* (парный)

Женщины (WTA)

  • Эмма Радукану – 29
  • Мингэ Сюй – 257
  • Оливия Николлс – 26* (парный)

Германия

Мужчины (ATP)

  • Александр Зверев – 3
  • Патрик Захрай – 246
  • Кевин Кравиц – 11* (парный)

Женщины (WTA)

  • Ева Лис – 40
  • Лаура Зигемунд – 46
  • Мина Ходжич – 465

Бельгия

Мужчины (ATP)

  • Зизу Бергс – 43
  • Киммер Коппеянс – 205
  • Сандер Жилле – 49* (парный)

Женщины (WTA)

  • Элизе Мертенс – 20
  • Грит Миннен – 122
  • Лара Сальден – 110* (парный)

Франция

Мужчины (ATP)

  • Артур Риндеркнеш – 29
  • Жоффрей Бланкано – 254
  • Эдуар Роже-Васслен – 17* (парный)

Женщины (WTA)

  • Лоис Буассон – 36
  • Леолия Жанжан – 106
  • Тианцоа Ракотоманга Раджаонах – 123

Польша

Мужчины (ATP)

  • Хуберт Хуркач – 3
  • Даниэль Михальски – 246
  • Ян Зелиньски – 11* (парный)

Женщины (WTA)

  • Ига Свентек – 2
  • Катажина Кава – 124
  • Катажина Питер – 59* (парный)

Испания

Мужчины (ATP)

  • Хауме Муньяр – 36
  • Карлос Табернер – 104
  • Иниго Сервантес – 103* (парный)

Женщины (WTA)

  • Джессика Бузас Манейро – 42
  • Андреа Ласаро Гарсия – 182
  • Ивонн Кавалье-Реймерс – 107* (парный)

Чехия

Мужчины (ATP)

  • Якуб Меншик – 19
  • Далибор Сврчина – 86
  • Адам Павласек – 53* (парный)

Женщины (WTA)

  • Барбора Крейчикова – 10
  • Линда Фругвиртова – 137
  • Мириам Скох – 66* (парный)

Греция

Мужчины (ATP)

  • Стефанос Циципас – 34
  • Стефанос Сакелларидис – 276
  • Петрос Циципас – 219* (парный)

Женщины (WTA)

  • Мария Саккари – 52
  • Деспина Папамихаил – 172
  • Сапфо Сакеллариди – 143* (парный)

Япония

Мужчины (ATP)

  • Синтаро Мотидзуки – 92
  • Ясутака Утияма – 305

Женщины (WTA)

  • Наоми Осака – 16
  • Нао Хибино – 186

Аргентина

Мужчины (ATP)

  • Себастьян Баэс – 45
  • Марко Трунгеллити – 136
  • Гидо Андреоцци – 33* (парный)

Женщины (WTA)

  • Солана Сиерра – 66
  • Мария Лурдес Карле – 128
  • Николь Фосса Уэрго – 110* (парный)

Нидерланды

Мужчины (ATP)

  • Таллон Грикспур – 25
  • Гай Ден Оуден – 161
  • Давид Пел – 29* (парный)

Женщины (WTA)

  • Сюзан Ламенс – 87
  • Ева Веддер – 235
  • Деми Схюрс – 21* (парный)

Швейцария

Мужчины (ATP)

  • Стэн Вавринка – 157
  • Якуб Пауль – 328
  • Лука Кастельнуово – 402

Женщины (WTA)

  • Белинда Бенчич – 11
  • Селина Неф – 266
  • Найма Карамоко – 155* (парный)

Норвегия

Мужчины (ATP)

  • Каспер Рууд – 12
  • Виктор Дурасович – 243

Женщины (WTA)

  • Мален Хелго – 478
  • Астрид Бруне Ольсен – 804
  • Ульрикке Эйкери – 38

Китай

Мужчины (ATP)

  • Чжан Чжичжэнь – 60
  • Тэ Ригэлэ – 663
  • Ван Аоран – 247* (парный)

Женщины (WTA)

  • Чжу Линь – 50
  • Ю Сяоди – 285

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
