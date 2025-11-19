United Cup 2026. Результаты жеребьевки. Кто сыграет на командном турнире?

17 ноября состоялась жеребьевка командного турнира United Cup 2026, который пройдет со 2 по 11 января в австралийских городах Перт и Сидней.

В соревнованиях примут участие 18 сборных, за которые будут выступать как женщины, так и мужчины.

18 команд распределены на шесть групп, в каждой из которых сыграют по три сборные. В четвертьфиналы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Результаты жеребьевки:

Группа А: США, Испания, Аргентина

Группа B: Канада, Бельгия, Китай

Группа С: Италия, Франция, Швейцария

Группа D: Австралия, Чехия, Норвегия

Группа E: Великобритания, Греция, Япония

Группа F: Германия, Польша, Нидерланды

В перте пройдут матчевые противостояния групп А, С, Е. В Сиднее пройдут поединки групп B, D и F.

Каждое противостояние будет состоять из одного мужского и одного женского одиночного матча, а также одной смешанной парной встречи. Для общей победы необходимо набрать два очка. Действующими чемпионами являются американцы.

Предварительные заявки сборных на Unined Cup 2026:

США

Мужчины (ATP)

Тейлор Фритц – 6

Маккензи Макдональд – 113

Кристиан Харрисон – 15* (парный рейтинг)

Женщины (WTA)

Коко Гауфф – 3

Варвара Лепченко – 154

Николь Мелихар-Мартинес – 18* (парный рейтинг)

Канада

Мужчины (ATP)

Феликс Оже-Альяссим – 8

Алексис Галарно – 189

Клив Харпер – 85* (парный)

Женщины (WTA)

Виктория Мбоко – 18

Кайла Кросс – 241

Габриэла Дабровски – 10* (парный)

Италия

Мужчины (ATP)

Флавио Коболли – 22

Андреа Пеллегрино – 140

Андреа Вавассори – 14* (парный)

Женщины (WTA)

Жасмин Паолини – 8

Нурия Бранкаччо – 152

Сара Эррани – 3* (парный)

Австралия

Мужчины (ATP)

Алекс де Минаур – 7

Джейсон Кублер – 190

Джон-Патрик Смит – 45* (парный)

Женщины (WTA)

Майя Джойнт – 32

Мэддисон Инглис – 175

Сторм Хантер – 3* (парный рейтинг)

Великобритания

Мужчины (ATP)

Джек Дрейпер – 10

Билли Харрис – 124

Ллойд Глассул – 1* (парный)

Женщины (WTA)

Эмма Радукану – 29

Мингэ Сюй – 257

Оливия Николлс – 26* (парный)

Германия

Мужчины (ATP)

Александр Зверев – 3

Патрик Захрай – 246

Кевин Кравиц – 11* (парный)

Женщины (WTA)

Ева Лис – 40

Лаура Зигемунд – 46

Мина Ходжич – 465

Бельгия

Мужчины (ATP)

Зизу Бергс – 43

Киммер Коппеянс – 205

Сандер Жилле – 49* (парный)

Женщины (WTA)

Элизе Мертенс – 20

Грит Миннен – 122

Лара Сальден – 110* (парный)

Франция

Мужчины (ATP)

Артур Риндеркнеш – 29

Жоффрей Бланкано – 254

Эдуар Роже-Васслен – 17* (парный)

Женщины (WTA)

Лоис Буассон – 36

Леолия Жанжан – 106

Тианцоа Ракотоманга Раджаонах – 123

Польша

Мужчины (ATP)

Хуберт Хуркач – 3

Даниэль Михальски – 246

Ян Зелиньски – 11* (парный)

Женщины (WTA)

Ига Свентек – 2

Катажина Кава – 124

Катажина Питер – 59* (парный)

Испания

Мужчины (ATP)

Хауме Муньяр – 36

Карлос Табернер – 104

Иниго Сервантес – 103* (парный)

Женщины (WTA)

Джессика Бузас Манейро – 42

Андреа Ласаро Гарсия – 182

Ивонн Кавалье-Реймерс – 107* (парный)

Чехия

Мужчины (ATP)

Якуб Меншик – 19

Далибор Сврчина – 86

Адам Павласек – 53* (парный)

Женщины (WTA)

Барбора Крейчикова – 10

Линда Фругвиртова – 137

Мириам Скох – 66* (парный)

Греция

Мужчины (ATP)

Стефанос Циципас – 34

Стефанос Сакелларидис – 276

Петрос Циципас – 219* (парный)

Женщины (WTA)

Мария Саккари – 52

Деспина Папамихаил – 172

Сапфо Сакеллариди – 143* (парный)

Япония

Мужчины (ATP)

Синтаро Мотидзуки – 92

Ясутака Утияма – 305

Женщины (WTA)

Наоми Осака – 16

Нао Хибино – 186

Аргентина

Мужчины (ATP)

Себастьян Баэс – 45

Марко Трунгеллити – 136

Гидо Андреоцци – 33* (парный)

Женщины (WTA)

Солана Сиерра – 66

Мария Лурдес Карле – 128

Николь Фосса Уэрго – 110* (парный)

Нидерланды

Мужчины (ATP)

Таллон Грикспур – 25

Гай Ден Оуден – 161

Давид Пел – 29* (парный)

Женщины (WTA)

Сюзан Ламенс – 87

Ева Веддер – 235

Деми Схюрс – 21* (парный)

Швейцария

Мужчины (ATP)

Стэн Вавринка – 157

Якуб Пауль – 328

Лука Кастельнуово – 402

Женщины (WTA)

Белинда Бенчич – 11

Селина Неф – 266

Найма Карамоко – 155* (парный)

Норвегия

Мужчины (ATP)

Каспер Рууд – 12

Виктор Дурасович – 243

Женщины (WTA)

Мален Хелго – 478

Астрид Бруне Ольсен – 804

Ульрикке Эйкери – 38

Китай

Мужчины (ATP)

Чжан Чжичжэнь – 60

Тэ Ригэлэ – 663

Ван Аоран – 247* (парный)

Женщины (WTA)