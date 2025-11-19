United Cup 2026. Результаты жеребьевки. Кто сыграет на командном турнире?
Соревнования пройдут со 2 по 11 января в австралийских городах Перт и Сидней
17 ноября состоялась жеребьевка командного турнира United Cup 2026, который пройдет со 2 по 11 января в австралийских городах Перт и Сидней.
В соревнованиях примут участие 18 сборных, за которые будут выступать как женщины, так и мужчины.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
18 команд распределены на шесть групп, в каждой из которых сыграют по три сборные. В четвертьфиналы выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
Результаты жеребьевки:
- Группа А: США, Испания, Аргентина
- Группа B: Канада, Бельгия, Китай
- Группа С: Италия, Франция, Швейцария
- Группа D: Австралия, Чехия, Норвегия
- Группа E: Великобритания, Греция, Япония
- Группа F: Германия, Польша, Нидерланды
В перте пройдут матчевые противостояния групп А, С, Е. В Сиднее пройдут поединки групп B, D и F.
Каждое противостояние будет состоять из одного мужского и одного женского одиночного матча, а также одной смешанной парной встречи. Для общей победы необходимо набрать два очка. Действующими чемпионами являются американцы.
Предварительные заявки сборных на Unined Cup 2026:
США
Мужчины (ATP)
- Тейлор Фритц – 6
- Маккензи Макдональд – 113
- Кристиан Харрисон – 15* (парный рейтинг)
Женщины (WTA)
- Коко Гауфф – 3
- Варвара Лепченко – 154
- Николь Мелихар-Мартинес – 18* (парный рейтинг)
Канада
Мужчины (ATP)
- Феликс Оже-Альяссим – 8
- Алексис Галарно – 189
- Клив Харпер – 85* (парный)
Женщины (WTA)
- Виктория Мбоко – 18
- Кайла Кросс – 241
- Габриэла Дабровски – 10* (парный)
Италия
Мужчины (ATP)
- Флавио Коболли – 22
- Андреа Пеллегрино – 140
- Андреа Вавассори – 14* (парный)
Женщины (WTA)
- Жасмин Паолини – 8
- Нурия Бранкаччо – 152
- Сара Эррани – 3* (парный)
Австралия
Мужчины (ATP)
- Алекс де Минаур – 7
- Джейсон Кублер – 190
- Джон-Патрик Смит – 45* (парный)
Женщины (WTA)
- Майя Джойнт – 32
- Мэддисон Инглис – 175
- Сторм Хантер – 3* (парный рейтинг)
Великобритания
Мужчины (ATP)
- Джек Дрейпер – 10
- Билли Харрис – 124
- Ллойд Глассул – 1* (парный)
Женщины (WTA)
- Эмма Радукану – 29
- Мингэ Сюй – 257
- Оливия Николлс – 26* (парный)
Германия
Мужчины (ATP)
- Александр Зверев – 3
- Патрик Захрай – 246
- Кевин Кравиц – 11* (парный)
Женщины (WTA)
- Ева Лис – 40
- Лаура Зигемунд – 46
- Мина Ходжич – 465
Бельгия
Мужчины (ATP)
- Зизу Бергс – 43
- Киммер Коппеянс – 205
- Сандер Жилле – 49* (парный)
Женщины (WTA)
- Элизе Мертенс – 20
- Грит Миннен – 122
- Лара Сальден – 110* (парный)
Франция
Мужчины (ATP)
- Артур Риндеркнеш – 29
- Жоффрей Бланкано – 254
- Эдуар Роже-Васслен – 17* (парный)
Женщины (WTA)
- Лоис Буассон – 36
- Леолия Жанжан – 106
- Тианцоа Ракотоманга Раджаонах – 123
Польша
Мужчины (ATP)
- Хуберт Хуркач – 3
- Даниэль Михальски – 246
- Ян Зелиньски – 11* (парный)
Женщины (WTA)
- Ига Свентек – 2
- Катажина Кава – 124
- Катажина Питер – 59* (парный)
Испания
Мужчины (ATP)
- Хауме Муньяр – 36
- Карлос Табернер – 104
- Иниго Сервантес – 103* (парный)
Женщины (WTA)
- Джессика Бузас Манейро – 42
- Андреа Ласаро Гарсия – 182
- Ивонн Кавалье-Реймерс – 107* (парный)
Чехия
Мужчины (ATP)
- Якуб Меншик – 19
- Далибор Сврчина – 86
- Адам Павласек – 53* (парный)
Женщины (WTA)
- Барбора Крейчикова – 10
- Линда Фругвиртова – 137
- Мириам Скох – 66* (парный)
Греция
Мужчины (ATP)
- Стефанос Циципас – 34
- Стефанос Сакелларидис – 276
- Петрос Циципас – 219* (парный)
Женщины (WTA)
- Мария Саккари – 52
- Деспина Папамихаил – 172
- Сапфо Сакеллариди – 143* (парный)
Япония
Мужчины (ATP)
- Синтаро Мотидзуки – 92
- Ясутака Утияма – 305
Женщины (WTA)
- Наоми Осака – 16
- Нао Хибино – 186
Аргентина
Мужчины (ATP)
- Себастьян Баэс – 45
- Марко Трунгеллити – 136
- Гидо Андреоцци – 33* (парный)
Женщины (WTA)
- Солана Сиерра – 66
- Мария Лурдес Карле – 128
- Николь Фосса Уэрго – 110* (парный)
Нидерланды
Мужчины (ATP)
- Таллон Грикспур – 25
- Гай Ден Оуден – 161
- Давид Пел – 29* (парный)
Женщины (WTA)
- Сюзан Ламенс – 87
- Ева Веддер – 235
- Деми Схюрс – 21* (парный)
Швейцария
Мужчины (ATP)
- Стэн Вавринка – 157
- Якуб Пауль – 328
- Лука Кастельнуово – 402
Женщины (WTA)
- Белинда Бенчич – 11
- Селина Неф – 266
- Найма Карамоко – 155* (парный)
Норвегия
Мужчины (ATP)
- Каспер Рууд – 12
- Виктор Дурасович – 243
Женщины (WTA)
- Мален Хелго – 478
- Астрид Бруне Ольсен – 804
- Ульрикке Эйкери – 38
Китай
Мужчины (ATP)
- Чжан Чжичжэнь – 60
- Тэ Ригэлэ – 663
- Ван Аоран – 247* (парный)
Женщины (WTA)
- Чжу Линь – 50
- Ю Сяоди – 285
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Украины, скорее всего, попадет в третью корзину
Рафаэль Коллиньон и Зизу Бергс принесли бельгийцам победу со счетом 2:0