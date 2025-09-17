Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу

Сборная Украины по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025!

17 сентября состоялось матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Испании и Украины.

Во второй игре поединка на корт вышли Элина Свитолина (WTA 13) и Паула Бадоса (WTA 20). Украинка в трех сетах с камбеком обыграла соперницу за 2 часа и 10 минут.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Испания – Украина

Паула Бадоса – Элина Свитолина – 7:5, 2:6, 5:7

В третьей партии Элина отыграла скрытый матчбол в 11-м гейме на подаче, после чего сделала брейк и выиграла матч.

Свитолина провела второе очное противостояние против Бадосы и во второй раз обыграла испанку. В 2021 году Элина справилась с Паулой в 1/16 финала травяных соревнований в Истборне.

Элина принесла сборной Украины второй балл и вывела сине-желтых в полуфинал командного турнира. В первой игре противостоянии Испании и Украины Марта Костюк одолела Джессику Бузас Манейро.

Украина впервые выступает в финальной части КБДК. В полуфинале неофициального чемпионата мира по теннису украинки поборются против команды Италии, которая в своем четвертьфинальном матче выбила Китай. Итальянки в 2024 выиграли трофей Кубка Билли Джин Кинг.

Испания – Украина – 0:2