Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Элина в трех сетах одолела Паулу и вывела сборную Украины в полуфинал КБДК-2025
Сборная Украины по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025!
17 сентября состоялось матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Испании и Украины.
Во второй игре поединка на корт вышли Элина Свитолина (WTA 13) и Паула Бадоса (WTA 20). Украинка в трех сетах с камбеком обыграла соперницу за 2 часа и 10 минут.
🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Испания – Украина
Паула Бадоса – Элина Свитолина – 7:5, 2:6, 5:7
В третьей партии Элина отыграла скрытый матчбол в 11-м гейме на подаче, после чего сделала брейк и выиграла матч.
Свитолина провела второе очное противостояние против Бадосы и во второй раз обыграла испанку. В 2021 году Элина справилась с Паулой в 1/16 финала травяных соревнований в Истборне.
Элина принесла сборной Украины второй балл и вывела сине-желтых в полуфинал командного турнира. В первой игре противостоянии Испании и Украины Марта Костюк одолела Джессику Бузас Манейро.
Украина впервые выступает в финальной части КБДК. В полуфинале неофициального чемпионата мира по теннису украинки поборются против команды Италии, которая в своем четвертьфинальном матче выбила Китай. Итальянки в 2024 выиграли трофей Кубка Билли Джин Кинг.
Испания – Украина – 0:2
- Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6
- Паула Бадоса – Элина Свитолина – 7:5, 2:6, 5:7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В японском Токио разыграны медали ЧМ-2025 в прыжках в высоту
Теренс рассказал, что является болельщиком Александра
З перемогою!!!
Еліна, як завжди, примусила понервувати, особливо жахливою грою в корті, але добре, що таки зібралася і перемогла.
Бідося не здавалася вже в на стільки поганій формі, як анонсували перед грою...
А хто знає навіщо Звацьку привозили на турнір чи вона як фізіо-терапевт приїхала?)