Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Кубок Билли Джин Кинг
17 сентября 2025, 16:44 | Обновлено 17 сентября 2025, 16:52
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу

Элина в трех сетах одолела Паулу и вывела сборную Украины в полуфинал КБДК-2025

Ogre A Little Turtle. Паула Бадоса и Элина Свитолина

Сборная Украины по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025!

17 сентября состоялось матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Испании и Украины.

Во второй игре поединка на корт вышли Элина Свитолина (WTA 13) и Паула Бадоса (WTA 20). Украинка в трех сетах с камбеком обыграла соперницу за 2 часа и 10 минут.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Испания – Украина

Паула Бадоса – Элина Свитолина – 7:5, 2:6, 5:7

В третьей партии Элина отыграла скрытый матчбол в 11-м гейме на подаче, после чего сделала брейк и выиграла матч.

Свитолина провела второе очное противостояние против Бадосы и во второй раз обыграла испанку. В 2021 году Элина справилась с Паулой в 1/16 финала травяных соревнований в Истборне.

Элина принесла сборной Украины второй балл и вывела сине-желтых в полуфинал командного турнира. В первой игре противостоянии Испании и Украины Марта Костюк одолела Джессику Бузас Манейро.

Украина впервые выступает в финальной части КБДК. В полуфинале неофициального чемпионата мира по теннису украинки поборются против команды Италии, которая в своем четвертьфинальном матче выбила Китай. Итальянки в 2024 выиграли трофей Кубка Билли Джин Кинг.

Испания – Украина 0:2

  • Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк6:7 (3:7), 2:6
  • Паула Бадоса – Элина Свитолина – 7:5, 2:6, 5:7

По теме:
Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк. Победа для сборной. Видеообзор матча
Марта КОСТЮК: «Это был сложный матч для меня. Я готовилась к ней с US Open»
Элина Свитолина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Паула Бадоса женская сборная Украины по теннису женская сборная Испании по теннису Испания - Украина Кубок Билли Джин Кинг выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
VITASS
Які ж молодці наші дівчата. З перемогою. Не простою, але тим більш заслуженою. Марта змогла, Еля переломила . Браво
Vlad Holl
Красуня ! Перетерпіла , зібралася і додавила. З італійками грати можна і потрібно. Удачі !
sahka1981
Молодець!!! Як і Марта!!!
З перемогою!!!
Alehandro
Вітаю всіх нас з перемогою! Дівчата - молодчинки.
Еліна, як завжди, примусила понервувати, особливо жахливою грою в корті, але добре, що таки зібралася і перемогла.
Бідося не здавалася вже в на стільки поганій формі, як анонсували перед грою...
А хто знає навіщо Звацьку привозили на турнір чи вона як фізіо-терапевт приїхала?)
SosokDayany
Браво ! Наші дівчатка найкращі !
C.Пеклов
Молодчинки,умнички!Слава Україні!!
Fdail
Що ж , 2 дуже досвідчені та серйозні дами віришили показати дуже серйозну боротьбу та теніс. Обидві мали спади , обидві відігравалися, обидві на куражі вигравали шалені розіграші . Це матчі , від якого сердце починає битися швидше , тому неймовірно радий, що такий матч виграла саме Еліна. Бадоса ж теж показала шикарну гру, але просідає ще після відновлення. 
