Испания – Украина – 0:1. Первый балл сборной: Костюк дожала Бузас Манейро

Марта в двух сетах переиграла Джессику в первой игре противостояния 1/4 финала КБДК-2025
17 сентября стартовало матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Испании и Украины.
В первой игре противостоянии на корт вышли Марта Костюк (WTA 26) и Джессика Бузас Манейро (WTA 51). Украинка добыла победу в двух сетах за 1 час и 42 минуты.
🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Испания – Украина
Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6
В первой партии Марта отыгралась со счета 1:3 (30:40), а во второй хотя и начала с отданного гейма на своей подаче, но быстро вернулась в игру и дожала соперницу.
Костюк принесла украинской команде первый балл. Для общей победы необходимо набрать два очка. Во второй игре противостояния на корт выйдут Элина Свитолина и Паула Бадоса.
Сборная Украины впервые играет в финальной части КБДК. В полуфинале победительниц противостояния Испания – Украина уже ждет Италия.
The moment Marta Kostyuk sealed her singles win 👏@ukrtennis_eng | #BJKCup pic.twitter.com/EltUK1EWFO— Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 17, 2025
