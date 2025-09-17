Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
17 сентября 2025, 14:05 | Обновлено 17 сентября 2025, 15:12
Испания – Украина – 0:1. Первый балл сборной: Костюк дожала Бузас Манейро

Марта в двух сетах переиграла Джессику в первой игре противостояния 1/4 финала КБДК-2025

Испания – Украина – 0:1. Первый балл сборной: Костюк дожала Бузас Манейро
Svitolina Foundation. Марта Костюк

17 сентября стартовало матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Испании и Украины.

В первой игре противостоянии на корт вышли Марта Костюк (WTA 26) и Джессика Бузас Манейро (WTA 51). Украинка добыла победу в двух сетах за 1 час и 42 минуты.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Испания – Украина

Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6

В первой партии Марта отыгралась со счета 1:3 (30:40), а во второй хотя и начала с отданного гейма на своей подаче, но быстро вернулась в игру и дожала соперницу.

Костюк принесла украинской команде первый балл. Для общей победы необходимо набрать два очка. Во второй игре противостояния на корт выйдут Элина Свитолина и Паула Бадоса.

Сборная Украины впервые играет в финальной части КБДК. В полуфинале победительниц противостояния Испания – Украина уже ждет Италия.

Испания – Украина 0:1

  • Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6

Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк. Победа для сборной. Видеообзор матча
Марта КОСТЮК: «Это был сложный матч для меня. Я готовилась к ней с US Open»
Марта Костюк Джессика Бузас Манейро женская сборная Украины по теннису женская сборная Испании по теннису Испания - Украина Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Muskrat2
За збірну завжди добре грає. 
Ответить
+4
Андрій Заліщук
Красунька!!! Не сумнівався у звитязі Марти, видно, що грала сьогодні як справжня бійчиня, така Костюк нам і потрібна, агресивна і сконцентрована без психів!!! Далі слово за Еліною, віримо і в твою перемогу!!!
Ответить
+4
dudigo78
така невелика кількість помилок і високий відсоток першої подачі зовсім не притаманний Марті
Ответить
+3
Микола Захарченко
З перемогою ! 🇺🇦👏 В першому сеті трохи похвилювалися , але Марта проявила характер . Україна , вперед !
Ответить
+3
Vlad Holl
І подача , і прийом , і настрой ,все на вищому рівні. По цій непростій грі виглядала чудово. Так і далі .
Ответить
+2
kollekciy
Марту з перемогою. Дуже якісна гра від Марти. В цій частині року Марта дуже рідко, так добре грає. Молодець, що змогла добре налаштуватися на ігри збірної. 
Ответить
+1
Enthiran
Надо проветрить помещение перед игрой Свитолиной.
Ответить
-3
