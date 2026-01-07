WTA07 января 2026, 10:06 | Обновлено 07 января 2026, 10:07
Марта Костюк – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Брисбене
07 января 2026, 10:06 | Обновлено 07 января 2026, 10:07
7 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) проводит матч 1/16 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
Во втором раунде украинка играет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 74). Время начала встречи – 09:10 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в третьем раунде поборется либо с Кимберли Биррелл, либо с Амандой Анисимовой.
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
За Снігур, чомусь, ні слова.
Нарешті увімкнулись. Програла сет Марта без нашої підтримки.
Пристосувалась Марта до цієї матерщиниці. Але важко, судячи з відео на лавці. Треба зібратися і дотиснути цю моль
Прояви таку ж впевненість Марто надалі і все буде ок.
Зберись на третій сет.
