Марта Костюк – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
07 января 2026, 10:06 | Обновлено 07 января 2026, 10:07
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Брисбене

Коллаж Sport.ua

7 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) проводит матч 1/16 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Во втором раунде украинка играет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 74). Время начала встречи – 09:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в третьем раунде поборется либо с Кимберли Биррелл, либо с Амандой Анисимовой.

Марта Костюк Юлия Путинцева смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Олександр Науменко
За Снігур, чомусь, ні слова.
Ответить
+1
mevast
Нарешті увімкнулись. Програла сет Марта без нашої підтримки.
Ответить
+1
chevars
Пристосувалась Марта до цієї матерщиниці. Але важко, судячи з відео на лавці. Треба зібратися і дотиснути цю моль
Ответить
0
mevast
Прояви таку ж впевненість Марто надалі і все буде  ок.
Ответить
0
Олександр Науменко
Зберись на третій сет.
Ответить
0
