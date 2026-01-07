Марта Костюк – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) проводит матч 1/16 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Во втором раунде украинка играет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 74). Время начала встречи – 09:10 по Киеву.

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в третьем раунде поборется либо с Кимберли Биррелл, либо с Амандой Анисимовой.