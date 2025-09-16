Италия ждет Украину в полуфинале КБДК. Восьмая ракетка мира выбила Китай

Восьмая ракетка мира Жасмин Паолини вывела сборную Италии в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Во второй игре матчевого противостояния против Китая итальянка в трех непростых сетах одолела Ван Синьюй (WTA 34) за 2 часа и 53 минуты.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Италия – Китай – 2:0

Элизабетта Коччаретто – Юань Юэ – 4:6, 7:5, 7:5

– Юань Юэ – 4:6, 7:5, 7:5 Жасмин Паолини – Ван Синьюй – 4:6, 7:6 (7:4), 6:4

Жасмин отыграла подачу на матч в десятом гейме второго сета, а также ушла с 2:4 (0:40) в третьей партии, забрав четыре гейма подряд.

Паолини принесла своей национальной команде второй балл. В первой игре противостояния Коччаретто с камбеком одолела Юань Юэ, отыгравшись с 2:5 во второи и третьем сетах.

Итальянки являются действующими чемпионками неофициального чемпионата мира по теннису. В полуфинале КБДК Италия поборется либо против Испании, либо против Украины.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine