Италия ждет Украину в полуфинале КБДК. Восьмая ракетка мира выбила Китай

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
16 сентября 2025, 18:37 | Обновлено 16 сентября 2025, 18:48
Паолини в напряженных трех сетах одолела Ван Синьюй во второй игре противостояния

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Восьмая ракетка мира Жасмин Паолини вывела сборную Италии в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Во второй игре матчевого противостояния против Китая итальянка в трех непростых сетах одолела Ван Синьюй (WTA 34) за 2 часа и 53 минуты.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Италия – Китай – 2:0

  • Элизабетта Коччаретто – Юань Юэ – 4:6, 7:5, 7:5
  • Жасмин Паолини – Ван Синьюй – 4:6, 7:6 (7:4), 6:4

Жасмин отыграла подачу на матч в десятом гейме второго сета, а также ушла с 2:4 (0:40) в третьей партии, забрав четыре гейма подряд.

Паолини принесла своей национальной команде второй балл. В первой игре противостояния Коччаретто с камбеком одолела Юань Юэ, отыгравшись с 2:5 во второи и третьем сетах.

Итальянки являются действующими чемпионками неофициального чемпионата мира по теннису. В полуфинале КБДК Италия поборется либо против Испании, либо против Украины.

По теме:
Италия – Китай. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Двойной камбек с 2:5. Стартовый матч на КБДК-2025 продлился три часа
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Жасмин Паолини Ван Синьюй женская сборная Италии по теннису женская сборная Китая по теннису Кубок Билли Джин Кинг
