Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Двойной камбек с 2:5. Стартовый матч на КБДК-2025 продлился три часа
Кубок Билли Джин Кинг
16 сентября 2025, 15:24 | Обновлено 16 сентября 2025, 15:28
307
1

Двойной камбек с 2:5. Стартовый матч на КБДК-2025 продлился три часа

Коччаретто добыла волевую победу над Юань Юэ в противостоянии Италия – Китай

16 сентября 2025, 15:24 | Обновлено 16 сентября 2025, 15:28
307
1
Двойной камбек с 2:5. Стартовый матч на КБДК-2025 продлился три часа
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизабетта Коччаретто

16 сентября в Шэньчжэне стартовала финальная часть Кубка Билли Джин Кинг 2025 – в матче открытии играют сборные Италии и Китая.

Первыми на корт в противостоянии итальянок и китаянок вышли Элизабетта Коччаретто (WTA 91) и Юань Юэ (Китай). Волевую победу в трех сетах за три часа добыла Коччаретто.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Италия – Китай. Первая игра

Элизабетта Коччаретто – Юань Юэ – 4:6, 7:5, 7:5

Во второй и третьей партиях Элизабетта отыгралась со счета 2:5 – Юань Юэ дважды не подала на матч.

Коччаретто принесла Италии первое очко. Вторыми на корт выйдут Жасмин Паолини и Ван Синьюй. В случае победы Жасмин, итальянки пробьются в четвертьфинал. Если же Ван Синьюй одолеет Паолини, то противостояние перейдет в парный поединок.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Италия – Китай. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Сборные Италии и Китая назвали составы на матчевое противостояние КБДК-2025
Элизабетта Коччаретто Юань Юэ Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Италии по теннису женская сборная Китая по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Другие виды | 15 сентября 2025, 16:51 16
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м

В Токио шведский спортсмен установил 14-е мировое достижение

Бывшая первая ракетка в Португалии провела и выиграла первый матч за год
Теннис | 16 сентября 2025, 00:33 0
Бывшая первая ракетка в Португалии провела и выиграла первый матч за год
Бывшая первая ракетка в Португалии провела и выиграла первый матч за год

Каролина Плишкова успешно стартовала на турнире WTA 250 в Калдаш-да-Раинье

Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
Футбол | 16.09.2025, 14:34
Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Бокс | 15.09.2025, 23:31
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Футбол | 16.09.2025, 07:07
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Ракурс камери під час святкування італійки...
Китаянка "блискуче" прос...ла єдиний шанс своєї збірної на загальний успіх. Щастя її, що це КНР, а не КНДР) Тепер Жасмін навіть особливо старатися не потрібно - пара в них все одно сильніша.
Ответить
+1
Популярные новости
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36 2
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 10
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 5
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем