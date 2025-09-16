Двойной камбек с 2:5. Стартовый матч на КБДК-2025 продлился три часа
Коччаретто добыла волевую победу над Юань Юэ в противостоянии Италия – Китай
16 сентября в Шэньчжэне стартовала финальная часть Кубка Билли Джин Кинг 2025 – в матче открытии играют сборные Италии и Китая.
Первыми на корт в противостоянии итальянок и китаянок вышли Элизабетта Коччаретто (WTA 91) и Юань Юэ (Китай). Волевую победу в трех сетах за три часа добыла Коччаретто.
🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Италия – Китай. Первая игра
Элизабетта Коччаретто – Юань Юэ – 4:6, 7:5, 7:5
Во второй и третьей партиях Элизабетта отыгралась со счета 2:5 – Юань Юэ дважды не подала на матч.
Коччаретто принесла Италии первое очко. Вторыми на корт выйдут Жасмин Паолини и Ван Синьюй. В случае победы Жасмин, итальянки пробьются в четвертьфинал. Если же Ван Синьюй одолеет Паолини, то противостояние перейдет в парный поединок.
Look at what it means to Elisabetta Cocciaretto 🥹— Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 16, 2025
Italy win the first match of the tournament after a three-set thriller against China 🇮🇹#BJKCup pic.twitter.com/vsQClPAEFA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Токио шведский спортсмен установил 14-е мировое достижение
Каролина Плишкова успешно стартовала на турнире WTA 250 в Калдаш-да-Раинье
Китаянка "блискуче" прос...ла єдиний шанс своєї збірної на загальний успіх. Щастя її, що це КНР, а не КНДР) Тепер Жасмін навіть особливо старатися не потрібно - пара в них все одно сильніша.